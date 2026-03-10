「藏海傳」獲獎被喊駙馬 肖戰害羞摀臉

肖戰憑藉「藏海傳」一劇拿下「年度卓越品質之星」視帝。(取材自微博)

2026電視劇品質盛典日前登場，孫儷、吳越、白敬亭 、陳妍希 、陳偉霆等齊聚現場，紅毯上，最吸睛的當屬頂流男星肖戰 ，他因等待背景屏幕中虛擬動畫馬匹主動放慢步伐，被網友稱為「紅毯等馬」；此外，他在典禮上被主持人王雷稱「駙馬」時，被發現當場害羞摀臉，引發網友熱議。

當晚，肖戰憑藉「藏海傳」一劇拿下「年度卓越品質之星」視帝，獲評以「藏於角色、海納百態、傳承匠心」解讀表演內核。

典禮現場，倪萍先以「戰馬」形容肖戰在「藏海傳」中飾演的復仇角色「藏海」，王雷隨即接梗說，「隱忍十年只為復仇的馬簡稱『駙馬』」，精準戳中笑點，引發全場爆笑。台下的肖戰被調侃得一度低頭摀臉、扶額抿笑，耳尖明顯泛紅。

最後，肖戰起身面向觀眾席，雙手合十鞠躬致謝，謙遜姿態引發台下更熱烈的歡呼。有網友笑稱，「從高冷藏海大人到害羞大男孩只需一秒」。而倪萍叮囑他「好好演戲」時，肖戰亦認真點頭回應。

「駙馬=復仇的馬」獲評「年度最佳諧音梗」，單日衍生話題閱讀量破億，不少網友更集體創作「戰馬到駙馬」表情包，再網上瘋傳。

還有人發現，肖戰當天鄰座是孫儷，兩人皆主演過鄭曉龍作品如「甄嬛傳」、「藏海傳」，被網友戲稱為「鄭曉龍的一雙兒女」。