「藏海傳」獲獎被喊駙馬 肖戰害羞摀臉

娛樂新聞組╱綜合報導
肖戰憑藉「藏海傳」一劇拿下「年度卓越品質之星」視帝。(取材自微博)
肖戰憑藉「藏海傳」一劇拿下「年度卓越品質之星」視帝。(取材自微博)

2026電視劇品質盛典日前登場，孫儷、吳越、白敬亭陳妍希、陳偉霆等齊聚現場，紅毯上，最吸睛的當屬頂流男星肖戰，他因等待背景屏幕中虛擬動畫馬匹主動放慢步伐，被網友稱為「紅毯等馬」；此外，他在典禮上被主持人王雷稱「駙馬」時，被發現當場害羞摀臉，引發網友熱議。

當晚，肖戰憑藉「藏海傳」一劇拿下「年度卓越品質之星」視帝，獲評以「藏於角色、海納百態、傳承匠心」解讀表演內核。

典禮現場，倪萍先以「戰馬」形容肖戰在「藏海傳」中飾演的復仇角色「藏海」，王雷隨即接梗說，「隱忍十年只為復仇的馬簡稱『駙馬』」，精準戳中笑點，引發全場爆笑。台下的肖戰被調侃得一度低頭摀臉、扶額抿笑，耳尖明顯泛紅。

最後，肖戰起身面向觀眾席，雙手合十鞠躬致謝，謙遜姿態引發台下更熱烈的歡呼。有網友笑稱，「從高冷藏海大人到害羞大男孩只需一秒」。而倪萍叮囑他「好好演戲」時，肖戰亦認真點頭回應。

「駙馬=復仇的馬」獲評「年度最佳諧音梗」，單日衍生話題閱讀量破億，不少網友更集體創作「戰馬到駙馬」表情包，再網上瘋傳。

還有人發現，肖戰當天鄰座是孫儷，兩人皆主演過鄭曉龍作品如「甄嬛傳」、「藏海傳」，被網友戲稱為「鄭曉龍的一雙兒女」。

肖戰被叫「駙馬」時害羞摀臉。(取材自微博)
肖戰被叫「駙馬」時害羞摀臉。(取材自微博)

陳妍希 白敬亭 肖戰

何潔直播哭窮賣慘 每月花40萬人民幣挨轟「凡爾賽」

一甩清冷形象 王一博巴黎時裝周遭追拍…溫柔回應

安徽「00後」高速收費員撞臉肖戰、龔俊 網讚「真的帥」

5部熱播劇話題發酵 「玫瑰叢生」劉宇寧外冷內熱演技成亮點

惠英紅欽點接班人 2女星梁壁熒、熊瑾怡出線

不是陳麗君？惠英紅「鏢人」片場欽點接班人 「這兩人」意外出線　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

