一甩清冷形象 王一博巴黎時裝周遭追拍…溫柔回應

娛樂新聞組／綜合報導
王一博頂著三大奢侈品牌全球代言人身分，四天連看三場大秀。(取材自微博)
大陸人氣男星王一博近日出席巴黎時裝周，在一場追拍環節中，多位外國攝影師為爭取王一博的注意，高喊「看我看我看我」，甚至一度破音；而王一博從容轉頭、溫柔回應每位攝影師的視頻流出後，「王一博看完你的看你的」話題迅速登上熱搜。

王一博這次參加時裝周，罕見以LOEWE、LACOSTE、CHANEL三大奢侈品牌代言人身分，四天連看三場大秀，打破時尚圈一貫的「競品排他」潛規則，個人魅力可見一斑。

值得一提的是，在一場品牌秀場外，一群外國攝影師舉著長槍短砲，對著王一博狂喊「看我看我看這裡」，場面比粉絲應援還瘋狂，有個攝影師甚至激動到破音。王一博則停下腳步，淡定配合鏡頭從左看到右，展現出罕見的溫柔，與他平時的清冷形象成鮮明對比。

現場互動視頻流出後，「王一博看完你的看你的」話題迅速登上熱搜，外媒評價他「刷新巴黎春日甜度」。而王一博穿著綠白灰條紋Polo衫的配色，也被讚清新得像「春日來信」，有廣東網友集體刷起「潮出回南天」的梗，「王一博巴黎也有回南天」相關話題衝上熱搜。

此外，王一博在秀場後台與時尚品牌高層、設計師互動時的淺笑交談，被粉絲形容「笑意從嘴角漫到眼底，連空氣都變柔軟」，英文交流時的聲線更被讚「溫柔到犯規」。

據悉，王一博在公開場合經常以「冷臉」示人，展現出高冷、疏離的氣質，但這並非他性格全貌；據說他私底下放鬆時，非常幽默健談，粉絲和媒體曾形容他「不笑清冷貴氣，一笑甜度超標」，從這次巴黎時裝周的表現，或可略窺一二。

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

