「舊時光CP」再續前緣？ 張新成、李蘭迪IP同位址 被懷疑復合了

李蘭迪分手後事業一路上升。(取材自微博)

大陸演員張新成、李蘭迪 自2017年合演校園愛情劇「你好，舊時光」後，就傳出戀愛緋聞，這對「舊時光CP」甚至一度爆出籌備婚禮消息。但去年4月傳出兩人分手消息，一度讓很多CP粉十分失落。近日，有眼尖網友發現，兩人微博IP位址同時定位在浙江，加上八卦博主最新爆料的「95生花復合」話題，讓不少人懷疑他們「舊情復燃」，相關話題登上熱搜。

近日，許多網友發現張新成與李蘭迪的微博IP位址同時定位在浙江省，結合兩人曾被傳戀愛長達七年，再加上八卦博主近期爆料的「95生花復合」話題，因此懷疑IP重合是「舊情復燃」的暗示。部分CP粉甚至以「七年長跑」、「純愛戰神」等標籤表達支持。

張新成、李蘭迪自合作「你好，舊時光」後，多次被拍到在公園一起散步、商場約會等，但兩人始終未公開戀情。許多網友認為七年感情不易割捨，看好兩人復合，但也有人認為，浙江是影視拍攝重地，藝人工作行程重疊機率高，難以直接推論舊情復燃。目前，雙方皆未出面說明。

據悉，李蘭迪分手後主演「朝雪錄」口碑上升，事業粉擔憂復合不利未來發展；張新成則是跨界音樂劇獲專業認可，也是處於事業上升期。