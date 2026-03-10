我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

千艘船簇擁成堆 油輪在飆車 荷莫茲海峽電子戰讓訊號大亂

「舊時光CP」再續前緣？ 張新成、李蘭迪IP同位址 被懷疑復合了

娛樂新聞組／綜合報導
李蘭迪分手後事業一路上升。(取材自微博)
李蘭迪分手後事業一路上升。(取材自微博)

大陸演員張新成、李蘭迪自2017年合演校園愛情劇「你好，舊時光」後，就傳出戀愛緋聞，這對「舊時光CP」甚至一度爆出籌備婚禮消息。但去年4月傳出兩人分手消息，一度讓很多CP粉十分失落。近日，有眼尖網友發現，兩人微博IP位址同時定位在浙江，加上八卦博主最新爆料的「95生花復合」話題，讓不少人懷疑他們「舊情復燃」，相關話題登上熱搜。

近日，許多網友發現張新成與李蘭迪的微博IP位址同時定位在浙江省，結合兩人曾被傳戀愛長達七年，再加上八卦博主近期爆料的「95生花復合」話題，因此懷疑IP重合是「舊情復燃」的暗示。部分CP粉甚至以「七年長跑」、「純愛戰神」等標籤表達支持。

張新成、李蘭迪自合作「你好，舊時光」後，多次被拍到在公園一起散步、商場約會等，但兩人始終未公開戀情。許多網友認為七年感情不易割捨，看好兩人復合，但也有人認為，浙江是影視拍攝重地，藝人工作行程重疊機率高，難以直接推論舊情復燃。目前，雙方皆未出面說明。

據悉，李蘭迪分手後主演「朝雪錄」口碑上升，事業粉擔憂復合不利未來發展；張新成則是跨界音樂劇獲專業認可，也是處於事業上升期。

張新成被看好正處於事業上升期。(取材自微博)
張新成被看好正處於事業上升期。(取材自微博)

世報陪您半世紀

李蘭迪

上一則

柯震東拍戲破相縫了30針 此後「每天拿最粗的香拜拜」

延伸閱讀

婚變傳不停…劉詩詩、吳奇隆被發現仍住上海愛巢 網喊：別再猜了

婚變傳不停…劉詩詩、吳奇隆被發現仍住上海愛巢 網喊：別再猜了
不夠分量？ 宋祖兒「太瘦」傳演不成唐代美人 李蘭迪有望出線

不夠分量？ 宋祖兒「太瘦」傳演不成唐代美人 李蘭迪有望出線
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服
Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」