被封「小孩叔」 27歲短劇男神劉蕭旭：很喜歡這稱號

娛樂新聞組╱綜合報導
劉蕭旭經常飾演深沉霸總或「叔系」角色，其實他的真實年齡才27歲。(取材自微博)
劉蕭旭經常飾演深沉霸總或「叔系」角色，其實他的真實年齡才27歲。(取材自微博)

大陸短劇男神劉蕭旭近日來到南京參加時尚活動，他穿著一身淺色西裝，清新少年感瞬間贏得「小孩哥」稱號，徹底顛覆他先前一貫「小孩叔」成熟標籤。

當天，劉蕭旭身穿淺卡其色西裝，內搭微敞領口的白襯衫，肩寬腿長的身材比例在粉紅色布景襯托下更顯清爽，加上他眼尾微彎笑容、臉部線條柔和，被粉絲形容為「大學學長般的鬆弛氛圍」，還有人調侃他「嫩回小孩哥」。

劉蕭旭在「盛夏芬德拉」、「侯府主母」等劇中經常飾演深沉霸總或「叔系」角色，眼神與肢體語言傳遞出成熟氣場；但事實上，劉蕭旭真實年齡才27歲。

據揚子晚報報導，訪談中，劉蕭旭說自己其實很喜歡「小孩叔」這個稱呼，因為「小孩叔」讓更多人認識了自己。

他說，「這個稱呼很貼近，因為戲裡這個角色傾向於成熟的那一掛，生活中又不失童真」，被問到怎麼做到的呢？他直言：「小孩裝大人唄！」

據悉，劉蕭旭新劇「琉璃鐘琥珀濃」將於3月13日播出，其飾演的儒雅校長沈一拂與此次活動造型形成「雙面吸引力」，不少觀眾期待他從「霸總專業戶」轉型為「文藝青年」。

