我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

雪天穿夏裝埋禍根…白鹿曝罹風濕頑疾 曾痛到跛腳

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白鹿自曝因早年模特時期的工作經歷，罹患上風濕病。(取材自微博)
白鹿自曝因早年模特時期的工作經歷，罹患上風濕病。(取材自微博)

大陸女星白鹿近日在綜藝節目中自曝，早年當模特時因為工作留下了「後遺症」風濕病。她回憶，那時經常在大雪天出外景，穿著非常單薄的衣服在寒風中拍攝，「那個時候就把身體弄壞了」，如今每逢濕冷天氣關節就會疼痛難忍；她錄製節目中一度舊疾發作，痛到跛腳。

綜藝「親愛的客棧」近日播出白鹿摘菜，她輕描淡寫一句「我的風濕犯了」，引發全網熱議讓她的健康狀況。她稱早年擔任模特時，為配合春季新品檔期，常在大雪天穿單薄夏裝拍外景，長期受寒導致關節勞損。她感慨年輕時不懂愛惜身體，給身體埋下健康隱患。

據了解，除了風濕病，白鹿幼年時的脊椎手術也留下了後遺症，再加上模特長期受凍、演員拍武打戲的雙重消耗，腰椎舊傷也時常發作，常年都需要佩戴護腰緩解疼痛，一到寒冷天氣痛感就會加劇，2025年她還曾因為持續性頭痛牽連頸椎，身高165公分的她，體重直接驟降到43公斤，經過針灸和藥物調理後才慢慢恢復。

白鹿曾多次調侃身上都是些疑難雜症，呼籲「健康比角色更重要」，並訂製「好好吃飯」餐具提醒粉絲關注身體信號。

白鹿帶病錄節目的畫面播出後，收穫了粉絲的滿滿心疼，許多網友和粉絲被她隱忍又敬業的態度打動，紛紛表示節目裡她咬牙堅持工作的樣子讓人動容，叮囑她一定要好好養身體，別再硬扛著不適工作。

世報陪您半世紀

白鹿

上一則

「拚命三郎」魂燃燒 楊烈自曝為演唱會操到兩度得皮蛇

下一則

張宇赴靈堂追悼袁惟仁 嘆小胖躺床上好久 對他來說也是解脫

延伸閱讀

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走
何潔直播哭窮翻車了 每月開銷40萬元挨轟「凡爾賽」

何潔直播哭窮翻車了 每月開銷40萬元挨轟「凡爾賽」
現代神農嘗百草 湖南女大生上山採藥走紅 提醒一事別模仿

現代神農嘗百草 湖南女大生上山採藥走紅 提醒一事別模仿
660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

660萬粉絲「安靜公主」自爆肛裂血崩 醫師：壞習慣害的

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整