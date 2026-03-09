雪天穿夏裝埋禍根…白鹿曝罹風濕頑疾 曾痛到跛腳

白鹿自曝因早年模特時期的工作經歷，罹患上風濕病。(取材自微博)

大陸女星白鹿 近日在綜藝節目中自曝，早年當模特時因為工作留下了「後遺症」風濕病。她回憶，那時經常在大雪天出外景，穿著非常單薄的衣服在寒風中拍攝，「那個時候就把身體弄壞了」，如今每逢濕冷天氣關節就會疼痛難忍；她錄製節目中一度舊疾發作，痛到跛腳。

綜藝「親愛的客棧」近日播出白鹿摘菜，她輕描淡寫一句「我的風濕犯了」，引發全網熱議讓她的健康狀況。她稱早年擔任模特時，為配合春季新品檔期，常在大雪天穿單薄夏裝拍外景，長期受寒導致關節勞損。她感慨年輕時不懂愛惜身體，給身體埋下健康隱患。

據了解，除了風濕病，白鹿幼年時的脊椎手術也留下了後遺症，再加上模特長期受凍、演員拍武打戲的雙重消耗，腰椎舊傷也時常發作，常年都需要佩戴護腰緩解疼痛，一到寒冷天氣痛感就會加劇，2025年她還曾因為持續性頭痛牽連頸椎，身高165公分的她，體重直接驟降到43公斤，經過針灸和藥物調理後才慢慢恢復。

白鹿曾多次調侃身上都是些疑難雜症，呼籲「健康比角色更重要」，並訂製「好好吃飯」餐具提醒粉絲關注身體信號。

白鹿帶病錄節目的畫面播出後，收穫了粉絲的滿滿心疼，許多網友和粉絲被她隱忍又敬業的態度打動，紛紛表示節目裡她咬牙堅持工作的樣子讓人動容，叮囑她一定要好好養身體，別再硬扛著不適工作。