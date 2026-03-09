演員將被AI淘汰？ 葉璇不擔心：AI做不到體會人間疾苦

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
葉璇跨界演短劇，自稱並不擔心被AI取代。(取材自微博)
曾經的TVB古裝女神、香港金像獎最佳女配角葉璇，近日首次參演內地短劇「少夫人來自東北」，便斬獲觀看量、熱度值雙破億的亮眼成績。葉璇受訪時表示，被劇本與團隊打動，並用東北話笑稱拍短劇「老爽了」。而談到當下影視圈熱議的AI短劇話題，她直言「體會人間疾苦，AI目前還做不到」。

揚子晚報報導，暌違螢幕許久，葉璇坦言這兩年因父親罹癌，忙於照護的她，近半年才逐步接觸短劇行業。對於

外界認為，參演短劇是放下身段試水，可在她看來，這種表演形式非但不陌生，反而滿是熟悉感，「其實我不是第一次演短劇，我一入行在TVB演的就是短劇」。葉璇坦言，短劇這種重人物、輕背景、強衝突的創作模式，她早已駕輕就熟。

她說，此次「少夫人來自東北」僅拍攝8天，劇組還貼心考慮她的身體狀況，盡量減少熬夜安排，對比TVB時期連續拍戲一年、每天只睡2小時、甚至睡在化妝間的高強度工作，這次拍攝對她而言格外輕鬆。更讓她動容的是，劇組導演對細節、審美把控精準細膩，全員專業嚴謹的精神面貌，讓她彷彿重回TVB黃金創作時代。

「好的長劇、好的電影和好的短劇，本質其實是一模一樣的，核心都是打磨角色、做好內容，拍好戲的時候，劇集長短根本不重要」，葉璇表示。

對於接演初衷，葉璇表示，一是信任製作團隊的專業水準，二是被劇本中細膩真實的現實主義角色打動，沒有懸浮俗套的穿越、重生橋段，這也是她當下愈發偏愛的題材類型。

談到隨著AI短劇快速興起，「演員是否會被AI淘汰」爭議愈演愈烈，葉璇始終認為，任何行業都要與時俱進、擁抱科技，拒絕革新的人終將被淘汰。她說，「從京劇到電影，從電影到電視，再到後來的直播、短視頻、短劇，每一次都是技術革命，趨勢不可逆轉，不願意學習、擁抱變化的人，自然會被行業淘汰」。

而對於演員職業的未來，葉璇表示，AI的出現非但不會淘汰好演員，反而會讓優質真人演員更值錢。「AI可以模仿演員的神態、語氣、動作，卻無法體會人類分分秒秒的細膩情緒，更不懂什麽是人間疾苦，這種根植於生命閱歷的情感表達，AI暫時根本無法掌握」。

葉璇說，「與其擔心被淘汰，不如打磨自身實力，讓自己變得不可替代」。在她看來，短劇是結合現代科技的文藝創新形式，有能力的創作者，總能抓住機遇、綻放光芒。

