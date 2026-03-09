一甩清冷形象…王一博巴黎時裝周「變溫柔了」 耐心回應攝影師追拍

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王一博這頂著三大頂奢品牌全球代言人身分，4天連看3場大秀。(取材自微博)

大陸人氣男星王一博近日出席巴黎時裝周，掀起現象級討論。在一場追拍環節中，多位外國攝影師為爭取王一博的注意，激動高喊「看我看我看我」，甚至一度破音。而王一博從容轉頭、溫柔回應每位攝影師的互動視頻流出後，「王一博看完你的看你的」話題迅速登上熱搜。

王一博這次參加時裝周，罕見以LOEWE、LACOSTE、CHANEL三大頂奢品牌全球代言人身分，4天連看3場大秀，打破時尚圈一貫的「競品排他」潛規則，個人在國際間的影響力，可見一斑。

在其中一品牌秀場外，一群外國攝影師舉著長槍短砲，對著王一博狂喊「看我看我看這裡」，場面比粉絲應援還瘋狂，有個攝影師甚至激動到破音。而王一博也沒令人失望，他停下腳步，淡定地配合鏡頭從左看到右，展現出極大的耐心和溫柔，與他平時的清冷形象形成鮮明對比。

現場互動視頻流出後，「王一博看完你的看你的」話題迅速登上熱搜。外媒評價他「刷新巴黎春日甜度」，現場更有外國人脫口而出，「That's Chinese Superstar」。

而王一博穿著綠白灰撞色條紋Polo衫的整體配色，也被讚清新得像「春日來信」，有廣東網友看到他的造型，集體刷起「潮出回南天」的梗，「王一博巴黎也有回南天」相關話題衝上熱搜。

不光如此，王一博在秀場後台與時尚品牌高層、設計師互動時，自然側頭淺笑交談，被粉絲形容「笑意從嘴角漫到眼底，連空氣都變柔軟」，英文交流時的聲線更被讚「溫柔到犯規」。

據悉，王一博在公開場合或紅毯上，常以「冷臉」示人，展現出高冷、疏離且極具時尚感的氣質，但這並非他性格全貌。王一博私底下放鬆時，其實非常幽默健談，粉絲和媒體曾形容他「不笑清冷貴氣，一笑甜度超標」。從這次巴黎時裝周的表現，不難看出。

