我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

觀影說劇／馬思純、白客演繹「鮮活媽與黏人爸」…笑中藏淚

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬思純(左)、白客(右)、黃明昊(中)三人組成了熱鬧家庭。(取材自微博)
馬思純(左)、白客(右)、黃明昊(中)三人組成了熱鬧家庭。(取材自微博)

馬思純、白客主演的家庭溫情喜劇電影「我的媽耶」近日官宣定檔，該影片通過巧妙、細膩的敘事手法，講述了兒子用一本日記讀懂了媽媽一生的故事，輕喜劇風格與溫暖內核引發網友熱議。

揚子晚報報導，「我的媽耶」區別於傳統親情題材電影，叛逆少年張十一（黃明昊飾演）意外發現已故母親李東玉（馬思純飾演）的日記，透過文字見證母親從少女到人妻的燦爛人生，最終理解「母愛從未缺席」。

此前該片曾入圍第55屆鹿特丹國際電影節（IFFR）「大銀幕競賽」（Big Screen Competition）單元，世界首映現場反響熱烈，不僅收穫廣泛好評，其傳遞的普世情感，也深深觸動了現場觀眾的內心。

值得一提的是，影片不僅在故事上精雕細琢，演員陣容與角色的契合度也極高。馬思純首次飾演外剛內柔、霸氣颯爽的「鮮活媽」；白客則延續頂級人夫的形象，升級為愛妻寵娃的「黏人爸」；黃明昊則化身八卦心爆棚的「好奇寶寶」。三人組成了熱鬧的家庭。

定檔預告圍繞著媽媽東玉的祕密日記展開，正值叛逆期的兒子十一不顧受傷的爸爸勳哥的「友情提醒」，執意偷看媽媽東玉年輕時寫的日記。結尾中，爸爸勳哥一本正經地拿起對講機撒嬌求原諒，隔空對話妻子，打算燒房子送給她。有趣的台詞搭配比剪刀手的遺照，更是反差感十足，盡顯影片獨特的幽默風格。

同步發布的定檔海報選擇了父母年代的婚紗照風格，復古設計極具視覺衝擊感，彷彿讓觀眾瞬間重回懷舊歲月，掀起一波回憶殺。

世報陪您半世紀

上一則

「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔

下一則

出道45年 潘越雲首度執導MV曝下半年啟動巡演

延伸閱讀

觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到
5部熱播劇話題發酵 「玫瑰叢生」劉宇寧外冷內熱演技成亮點

5部熱播劇話題發酵 「玫瑰叢生」劉宇寧外冷內熱演技成亮點
戲說從頭／演「純真年代」 甩甜妹標籤 孫千哭上熱搜

戲說從頭／演「純真年代」 甩甜妹標籤 孫千哭上熱搜
甩甜妹標籤…孫千「哭上熱搜」 觀眾喊「你這麼演我可要哭了」

甩甜妹標籤…孫千「哭上熱搜」 觀眾喊「你這麼演我可要哭了」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚