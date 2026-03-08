觀影說劇／馬思純、白客演繹「鮮活媽與黏人爸」…笑中藏淚

馬思純(左)、白客(右)、黃明昊(中)三人組成了熱鬧家庭。(取材自微博)

馬思純、白客主演的家庭溫情喜劇電影「我的媽耶」近日官宣定檔，該影片通過巧妙、細膩的敘事手法，講述了兒子用一本日記讀懂了媽媽一生的故事，輕喜劇風格與溫暖內核引發網友熱議。

揚子晚報報導，「我的媽耶」區別於傳統親情題材電影，叛逆少年張十一（黃明昊飾演）意外發現已故母親李東玉（馬思純飾演）的日記，透過文字見證母親從少女到人妻的燦爛人生，最終理解「母愛從未缺席」。

此前該片曾入圍第55屆鹿特丹國際電影節（IFFR）「大銀幕競賽」（Big Screen Competition）單元，世界首映現場反響熱烈，不僅收穫廣泛好評，其傳遞的普世情感，也深深觸動了現場觀眾的內心。

值得一提的是，影片不僅在故事上精雕細琢，演員陣容與角色的契合度也極高。馬思純首次飾演外剛內柔、霸氣颯爽的「鮮活媽」；白客則延續頂級人夫的形象，升級為愛妻寵娃的「黏人爸」；黃明昊則化身八卦心爆棚的「好奇寶寶」。三人組成了熱鬧的家庭。

定檔預告圍繞著媽媽東玉的祕密日記展開，正值叛逆期的兒子十一不顧受傷的爸爸勳哥的「友情提醒」，執意偷看媽媽東玉年輕時寫的日記。結尾中，爸爸勳哥一本正經地拿起對講機撒嬌求原諒，隔空對話妻子，打算燒房子送給她。有趣的台詞搭配比剪刀手的遺照，更是反差感十足，盡顯影片獨特的幽默風格。

同步發布的定檔海報選擇了父母年代的婚紗照風格，復古設計極具視覺衝擊感，彷彿讓觀眾瞬間重回懷舊歲月，掀起一波回憶殺。