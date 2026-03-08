花朵「錯位」成天然頭紗 楊冪被讚：絕美女神降臨

楊冪背後巨型香檳色花朵與她的髮絲交織形成猶如「天然頭紗」的錯位畫面，近日在社群平台話題閱讀量破億。（取材自微博）

被公認顏值天花板的中國女星楊冪 ，近日又因出席活動時一次意外的「錯位」，被形容其美貌不僅衝破了天花板，還直達大氣層。原來是楊冪日前在海南三亞為其代言品牌亮相時，身穿一襲裸色亮片抹胸裙，造型優雅貴氣，而讓她爆火的，是她背後巨型香檳色花朵與髮絲交織形成「天然頭紗」，被網友盛讚如「巡遊人間的女神」，社群平台話題單日閱讀量火速破億，引發全網讚嘆。

當日，楊冪在三亞出席巴黎卡詩「釉光花園」線下活動，作為品牌全球代言人亮相cdf三亞國際免稅城。楊冪身穿Alexis Mabille 2024秋冬高定裸色亮片無肩帶洋裝，搭配Chopard高級珠寶，造型優雅貴氣，髮絲光澤柔順，狀態極佳，現場人氣火爆，商場內外聚集大量粉絲與路人圍觀拍攝。

活動現場以「釉光玫瑰」為主題，楊冪分享使用巴黎卡詩新品的體驗，傳遞「無須刻意，髮絲有光，生活自有光」的理念。多位粉絲和網友發布現場生圖與視頻刷屏全網，楊冪身後巨型香檳色花朵背景，與她髮型形成「錯位」的巧合，垂落的花瓣交織她的髮絲，角度看來就像是一襲輕盈靈動的天然頭紗覆於肩頭髮間，渾然天成的美感被網友盛讚為「神明吻過髮梢的模樣」，如「美神巡遊人間」，「生圖戰神」稱號絕非浪得虛名。

據橘吉娛樂報導， 作為中國娛樂圈公認的顏值天花板，楊冪每次亮相都能憑狀態驚艷眾人，而此次三亞卡詩活動的錯位名場面，更是將她的美貌與氣質推向新高度，直達了大氣層。不少網友起初誤以為這「錯位」是造型師精心設計的小心機，直到多角度現場圖曝光，才發現這是神來之筆，背景花朵本是活動場景布置，卻在不經意間與她的髮型形成了「天然頭紗」的驚豔，直呼「一眼萬年」、「別人錯位是翻車，楊冪錯位是封神」。