我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雨綺直播被形容狀態看來挺好的。（取材自微博）
張雨綺直播被形容狀態看來挺好的。（取材自微博）

中國女星張雨綺在代孕等風波後，3月7日回歸直播間帶貨，一改她此前「699元（人民幣，下同，約101美元）買不了一雙襪子」的炫富之姿，賣力推銷起單價200元的平價粉膏和氣墊，她與粉絲互動頻繁，對此前爭議隻字未提，最後還微妙自嘲「希望明年別塌房」。這場復出直播讓網友炸了，將她推上了微博熱搜第一，有網友讚她「心理素質強」，有人則吐槽稱網傳張雨綺影視綜藝全被拒，復播不過是「割最後一波韭菜」。

據網易報導，張雨綺風波後首次復出直播帶貨，狀態鬆弛、帶貨賣力，彷彿之前的風波從沒發生過，她的策略也非常明確：只賣貨，不回應。對於葛曉倩此前實名舉報的代孕證據、插足婚姻指控，以及後續的律師威脅家屬等事件，她隻字未提。全程火力全開，用專業話術推銷著單價200元左右的平價粉膏和氣墊，與粉絲互動頻繁，顯得專注又「敬業」。

不少網友直接炸了。直播間裡網友呈現出兩極分化的輿論場。一派網友大讚其「心理素質強」、「帶貨專業度高」，公屏上刷滿「姐姐好美」，認為她狀態「完全沒受影響」、「心態真的很好了」，堪稱帶貨界的「定海神針」。

另一派網友則不滿認為她對代孕、插足等嚴肅指控始終沉默，這種迴避在公眾眼中無異於心虛默認，「媽呀後台有夠硬」，「她的事情還沒有從法律上定性，所以並沒有被硬封殺」，「三觀都震碎」，「還不封殺啊，錢真好賺」。

有網友解讀稱她是資源枯竭後的緊急變現，因為自系列爭議爆發後，張雨綺的演藝事業明顯受挫，包括遭遼寧春晚除名、巴黎時裝周行程取消、多檔綜藝臨陣換人，商業版圖也大幅收縮，名下9家公司中已有6家註銷。此次主推親民平價商品，與她早年「699元買不了一雙襪子」、「月護膚費70萬」的炫富言論形成戲劇性反差，被視作一種現實處境下的「務實」轉向。

網傳話題「曝張雨綺影視綜藝全被拒」在當天也登上了微博熱搜第一，但尚未獲證實。

張雨綺在直播中全程未提爭議。（取材自微博）
張雨綺在直播中全程未提爭議。（取材自微博）

世報陪您半世紀

微博

上一則

艾瑪華森爆新戀情 機場擁吻墨西哥富豪 對方身家、背景曝光了

延伸閱讀

復出無望？ 趙薇發文自我安慰：快樂悲傷都會過去…

復出無望？ 趙薇發文自我安慰：快樂悲傷都會過去…
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服
Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚