張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒

張雨綺直播被形容狀態看來挺好的。（取材自微博）

中國女星張雨綺在代孕等風波後，3月7日回歸直播間帶貨，一改她此前「699元（人民幣，下同，約101美元）買不了一雙襪子」的炫富之姿，賣力推銷起單價200元的平價粉膏和氣墊，她與粉絲互動頻繁，對此前爭議隻字未提，最後還微妙自嘲「希望明年別塌房」。這場復出直播讓網友炸了，將她推上了微博 熱搜第一，有網友讚她「心理素質強」，有人則吐槽稱網傳張雨綺影視綜藝全被拒，復播不過是「割最後一波韭菜」。

據網易報導，張雨綺風波後首次復出直播帶貨，狀態鬆弛、帶貨賣力，彷彿之前的風波從沒發生過，她的策略也非常明確：只賣貨，不回應。對於葛曉倩此前實名舉報的代孕證據、插足婚姻指控，以及後續的律師威脅家屬等事件，她隻字未提。全程火力全開，用專業話術推銷著單價200元左右的平價粉膏和氣墊，與粉絲互動頻繁，顯得專注又「敬業」。

不少網友直接炸了。直播間裡網友呈現出兩極分化的輿論場。一派網友大讚其「心理素質強」、「帶貨專業度高」，公屏上刷滿「姐姐好美」，認為她狀態「完全沒受影響」、「心態真的很好了」，堪稱帶貨界的「定海神針」。

另一派網友則不滿認為她對代孕、插足等嚴肅指控始終沉默，這種迴避在公眾眼中無異於心虛默認，「媽呀後台有夠硬」，「她的事情還沒有從法律上定性，所以並沒有被硬封殺」，「三觀都震碎」，「還不封殺啊，錢真好賺」。

有網友解讀稱她是資源枯竭後的緊急變現，因為自系列爭議爆發後，張雨綺的演藝事業明顯受挫，包括遭遼寧春晚除名、巴黎時裝周行程取消、多檔綜藝臨陣換人，商業版圖也大幅收縮，名下9家公司中已有6家註銷。此次主推親民平價商品，與她早年「699元買不了一雙襪子」、「月護膚費70萬」的炫富言論形成戲劇性反差，被視作一種現實處境下的「務實」轉向。

網傳話題「曝張雨綺影視綜藝全被拒」在當天也登上了微博熱搜第一，但尚未獲證實。