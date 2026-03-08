復出無望？趙薇發文：無所謂，一切都會過去…

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇近日在微博分享一系列生活照。(取材自微博)
中國女星趙薇自從被打成劣跡藝人，在娛樂圈已神隱近四年。近日，她在微博分享生活照，並配合文字抒發心情，引發大眾對她在封殺風波後精神狀態的廣泛關注。

趙薇自從2021年遭全面封殺後，至今無法拍戲、商演，就連直播帶貨自己酒莊的商品都被無預警斷網。

近日，趙薇在微博分享一系列生活照，其中包括拉低口罩悠閒喝咖啡的側拍、坐在車內的自拍、赤腳在沙灘散步的背影照，她並配文，「在你認為最快樂的時候，記住用幾秒鐘時間，思考一下你曾經最悲傷的時刻；在你最悲傷的時刻，也記住用幾秒鐘想想你曾經最快樂的時候。都會過去，無論好與壞，對與錯，是與非……不是嗎？時時刻刻保持一顆平常心，一切都是無常，一切都會過去，無所謂，隨TA去」，言語間滿是感慨。

據悉，趙薇曾引用「倖存者宣言」自勉，「不會因人性感到意外，也不浪費時間感受背叛；我低頭調整而非自認受害者」，呼應早期訪談中「痛苦是表演養分」的職業觀。

早年，趙薇還曾發表「哭像洗澡般舒服」的宣洩論、「攢小高興對抗大悲傷」的日常哲學，也被粉絲反覆引用。如今，「一切都是無常，一切都會過去」言論，也將成為她的心靈雞湯語錄。

趙薇 微博

