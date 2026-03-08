我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島9位女藝術家 用畫作說故事

紐約州上訴法院推翻法律 房東可拒收Section 8租屋券

何潔直播哭窮翻車了 每月開銷40萬元挨轟「凡爾賽」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何潔素顏直播畫面。 （視頻截圖）
何潔素顏直播畫面。 （視頻截圖）

39歲的中國歌手何潔近日在直播上哭窮，鏡頭裡的她素面朝天，臉色蠟黃，控訴前夫赫子銘沒給過一分撫養費，自己一個人扛起六口之家，「真的快撐不住了」。但網友對何潔的說法並不埋單，質疑他們一家每月固定開銷超過40萬（人民幣，下同，約5.8萬美元）還哭窮，普通人該怎麼活？直言「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」，甚至給她貼上了「第二個閆學晶」的標籤。

綜合媒體報導，何潔近日在直播中當著幾千名網友的面前淚崩，哭訴自己現在慘到家了，保母、司機全辭了，買菜、做飯、接孩子全都自己來，一家六口每個月固定開銷達到六位數，前夫赫子銘一分錢沒給，現任丈夫刁磊全職帶娃，所有重擔全壓在她一個人身上。說到激動處，何潔還補充，稱為了讓孩子上國際學校，婚戒賣了，名牌包掛二手了，閨女都穿親戚家剩的舊衣服。

但評論區卻掀起一波群嘲，滿屏刷著「又一個閆學晶」、「月薪三千同情月薪三十萬？」、「賣慘劇本能不能換個新套路」，還有人扒出，何潔2025年光是直播和商演，保守估計年收入就有2000萬，商演報價也從離婚低谷時的2萬塊一場，漲到了如今的百萬級別，她名下還有一個估值8000萬的母嬰品牌。網友直言：「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」。

另一方面，何潔前夫赫子銘則從谷底翻身。九年前他與何潔離婚，幾乎徹底摧毀了他的演藝生涯。當時，赫子銘被貼上「軟飯男」的標籤，遭全網唾罵，只能在橫店跑龍套，片酬低到只有8000塊一集。但赫子銘默默蟄伏，靠著2026年初央視開年大戲「太平年」中耶律德光一角暴火出圈。

何潔、赫子銘的婚禮畫面。（取材自中新網）
何潔、赫子銘的婚禮畫面。（取材自中新網）

為了貼合角色，赫子銘增重15斤，還特意遠赴內蒙古體驗生活，在攝氏零下二十度的極寒天氣裡，他穿著30斤重的盔甲，一拍就是十二個小時，凍得手腳發麻也不喊停；劇中一段即興台詞，更被網友封神，成為名場面。

赫子銘一夜之間徹底翻紅，微博粉絲從3萬暴漲到287萬，片酬更是一路飆升到一集38萬。面對何潔此次掀起的爭議，他在直播中淡定回應，稱自己已經再婚，開啟了新生活，不願再提及過去的恩怨，呼籲大家別被營銷號帶節奏，「時間會證明一切，我挺過來了，現在很幸福」。

世報陪您半世紀

上一則

31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

延伸閱讀

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
關曉彤戲分大減、人設大改 製片反嗆「她怎麼得到角色」惹議

關曉彤戲分大減、人設大改 製片反嗆「她怎麼得到角色」惹議
百萬點讚…浦東美術館母女共舞視頻暴火 網：幸福具象化

百萬點讚…浦東美術館母女共舞視頻暴火 網：幸福具象化
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚