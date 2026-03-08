何潔直播哭窮翻車了 每月開銷40萬元挨轟「凡爾賽」

何潔素顏直播畫面。 （視頻截圖）

39歲的中國歌手何潔近日在直播上哭窮，鏡頭裡的她素面朝天，臉色蠟黃，控訴前夫赫子銘沒給過一分撫養費，自己一個人扛起六口之家，「真的快撐不住了」。但網友對何潔的說法並不埋單，質疑他們一家每月固定開銷超過40萬（人民幣，下同，約5.8萬美元）還哭窮，普通人該怎麼活？直言「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」，甚至給她貼上了「第二個閆學晶」的標籤。

綜合媒體報導，何潔近日在直播中當著幾千名網友的面前淚崩，哭訴自己現在慘到家了，保母、司機全辭了，買菜、做飯、接孩子全都自己來，一家六口每個月固定開銷達到六位數，前夫赫子銘一分錢沒給，現任丈夫刁磊全職帶娃，所有重擔全壓在她一個人身上。說到激動處，何潔還補充，稱為了讓孩子上國際學校，婚戒賣了，名牌包掛二手了，閨女都穿親戚家剩的舊衣服。

但評論區卻掀起一波群嘲，滿屏刷著「又一個閆學晶」、「月薪三千同情月薪三十萬？」、「賣慘劇本能不能換個新套路」，還有人扒出，何潔2025年光是直播和商演，保守估計年收入就有2000萬，商演報價也從離婚低谷時的2萬塊一場，漲到了如今的百萬級別，她名下還有一個估值8000萬的母嬰品牌。網友直言：「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」。

另一方面，何潔前夫赫子銘則從谷底翻身。九年前他與何潔離婚，幾乎徹底摧毀了他的演藝生涯。當時，赫子銘被貼上「軟飯男」的標籤，遭全網唾罵，只能在橫店跑龍套，片酬低到只有8000塊一集。但赫子銘默默蟄伏，靠著2026年初央視開年大戲「太平年」中耶律德光一角暴火出圈。 何潔、赫子銘的婚禮畫面。（取材自中新網）

為了貼合角色，赫子銘增重15斤，還特意遠赴內蒙古體驗生活，在攝氏零下二十度的極寒天氣裡，他穿著30斤重的盔甲，一拍就是十二個小時，凍得手腳發麻也不喊停；劇中一段即興台詞，更被網友封神，成為名場面。

赫子銘一夜之間徹底翻紅，微博粉絲從3萬暴漲到287萬，片酬更是一路飆升到一集38萬。面對何潔此次掀起的爭議，他在直播中淡定回應，稱自己已經再婚，開啟了新生活，不願再提及過去的恩怨，呼籲大家別被營銷號帶節奏，「時間會證明一切，我挺過來了，現在很幸福」。