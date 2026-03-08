31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

白鹿自曝因早年模特時期的工作經歷患上風濕病。（取材自微博）

大陸女星白鹿 近日在綜藝節目中自曝，早年當模特時因為工作留下了「後遺症」風濕病。她回憶，那時為了春季新品上架，經常在大雪天出外景，穿著非常單薄的衣服在寒風中拍攝，「那個時候就把身體弄壞了」，如今每逢潮濕天氣關節就會疼痛難忍。而她在錄製該節目過程中一度舊疾發作，甚至痛到跛腳，仍咬牙堅持錄完摘菜、搬運這些需要耗費體力的環節，讓大批粉絲直呼心疼。

3月7日，綜藝「親愛的客棧」播出，白鹿在摘菜時，輕描淡寫一句「我的風濕犯了」，讓這位一向以敬業形象示人的女星的健康狀況引發全網熱議。她說明原因，稱早年擔任服裝模特時，為配合春季新品檔期，常在大雪天穿單薄夏裝拍外景，長期受寒導致關節勞損。

她在節目中回憶起這段經歷時滿是感慨，直言年輕時不懂愛惜身體，沒意識到這種長期反季拍攝的工作模式，正悄悄給身體埋下健康隱患，直接把身子給熬壞了，直到現在，一到陰雨天，關節就疼得僵硬，拍戲、錄綜藝時也常被舊疾困擾。

節目中，31歲的白鹿她輕描淡寫地說風濕犯了，轉頭就繼續幹活，走路時都能看出明顯的跛行狀態。王鶴棣 勸她休息，被她婉拒，接著繼續她手中的工作，摘菜、搬運這些需要耗費體力的環節，她都全程參與其中，堅持完成勞動。

據了解，除了風濕病，白鹿幼年時的脊椎手術也留下了後遺症，再加上模特時期長期受凍、演員生涯拍攝武打戲的雙重消耗，腰椎舊傷也時常發作，常年都需要佩戴護腰緩解疼痛，一到寒冷天氣痛感就會加劇，2025年她還曾因為持續性頭痛牽連頸椎，身高165公分的她，體重直接驟降到86斤，經過針灸和藥物調理後才慢慢恢復。白鹿曾多次調侃身上都是些疑難雜症，呼籲「健康比角色更重要」，並訂製「好好吃飯」餐具提醒粉絲關注身體信號。

白鹿帶病錄節目的畫面播出後，立刻收穫了網友和粉絲的滿滿心疼，光鮮背後，竟是她無人知曉的血汗付出，許多網友和粉絲被她隱忍又敬業的態度打動，紛紛表示節目裡她咬牙堅持工作的樣子，那份專注和踏實實在讓人動容，叮囑她一定要好好養身體，別再硬扛著不適工作。