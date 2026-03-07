張柏芝3胎生父又掀熱議 7歲Marcus正面照瘋傳 網驚：太像混血兒

張柏芝育有3子，對私生活很保護。（取材自張柏芝微博）

香港女星張柏芝 2018年宣布誕下第3個兒子Marcus，當時震驚演藝圈，孩子生父身分多年來始終成謎，也成為外界長期關注的話題。近日網路流出一張疑似Marcus的正面照片，再度掀起討論，讓這段多年傳聞重新被翻出來熱議。

張柏芝於2018年11月在香港低調產下第3個兒子Marcus，由於她懷孕期間幾乎沒有曝光，消息曝光時讓不少人相當意外。當時港媒曾報導，Marcus出生證明上的父親欄位為空白，也讓外界對生父身分各種揣測不斷，從前夫謝霆鋒 到富商等說法層出不窮。

近日網路上流傳一張被指是Marcus的男童照片，照片中男孩約7歲，五官輪廓較為深邃，不少網友因此猜測可能帶有混血特徵。不過該照片來源並未獲得證實，張柏芝方面也沒有對此做出回應。網路上甚至再度出現新的傳聞，稱第三胎生父既不是圈內人，也不是新加坡 富商，而是謝賢早年一位年紀比他還大的生意夥伴，且已有家庭，但相關說法同樣未獲證實。

Marcus出生後不久，外界一度將焦點指向張柏芝前夫謝霆鋒。兩人2006年結婚，育有兩名兒子Lucas與Quintus，並於2011年離婚。面對外界揣測，謝霆鋒2018年12月曾透過經紀公司回應，強調「我只是Lucas和Quintus的爸爸」，否認與第三胎有關。

至於Marcus生父的真實身分，張柏芝過去受訪時始終相當低調，僅表示對方並非演藝圈人士，也希望外界給予家人更多空間。近年她把生活重心放在3個兒子身上，經常分享親自接送、照顧孩子的日常，不僅是大明星也是相當投入家庭生活的媽媽。