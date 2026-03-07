我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／賈吉開轟率美國首戰15：5勝巴西

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

木村拓哉接演港片「九龍城寨」續集遭換角 本人無奈　

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
木村拓哉接演港片「九龍城寨」續集遭換角。(本報資料照片)
木村拓哉接演港片「九龍城寨」續集遭換角。(本報資料照片)

電影「九龍城寨之圍城」集結古天樂、郭富城與林峯主演，2024年上映後在香港創下約1.1億港元票房佳績，並於第43屆香港電影金像獎上橫掃9項大獎。電影同樣在日本市場獲得亮眼成績，票房突破5億日圓。片方已規畫推出續作，原本更傳出邀請日本男星木村拓哉參與演出，但受近期中日關係緊張影響，最終決定臨時暫停合作並重新物色人選。

據港媒報導，木村拓哉其實早在2025年10月便已同意接拍續集，並拿到劇本開始進行祕密訓練，準備在片中與郭富城飾演的角色「陳占」展開一場重量級對決。不過隨著近期國際氛圍轉趨敏感，劇組經多方評估後決定終止合作。消息指出，雙方是在友好情況下達成共識，木村拓哉對此亦感到相當無奈。

事實上，木村拓哉與香港電影的淵源可追溯至22年前，他曾受邀參演王家衛執導的「2046」，當時外界曾傳出因拍攝採「無劇本」模式及檔期延誤等因素產生摩擦，最終他的戲分也被大量刪減。原本外界期待他藉由「九龍城寨」系列再次參與港片，如今計畫再度告吹。

在木村拓哉退出後，劇組迅速重整演員名單，改邀近年積極在好萊塢發展的吳彥祖加盟。吳彥祖上一次參與香港電影已是2020年的「除暴」，此次回歸港產動作片，據悉也已開始低調進行動作訓練，以應付片中大量高強度場面。

而木村拓哉退出「九龍城寨」系列電影的消息傳回日本後，也在當地網路掀起討論。有部分網友認為政治與娛樂不應混為一談，直言「把政治帶進娛樂圈，只顯得國家狹隘，令人遺憾」；但也有人持較保留態度，認為目前局勢敏感，「不參與反而比較安全」，甚至有人表示此事或許對木村拓哉的個人形象未必是壞事。

世報陪您半世紀

王家衛 好萊塢 日本

上一則

婚變傳不停…劉詩詩、吳奇隆被發現仍住上海愛巢 網喊：別再猜了

下一則

嫩回「小孩哥」…短劇男神劉蕭旭自爆：很喜歡「小孩叔」稱號

延伸閱讀

「飛馳人生3」全球票房超越阿凡達 韓寒晉升百億導演

「飛馳人生3」全球票房超越阿凡達 韓寒晉升百億導演
Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因

Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因
「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年

「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年
「鏢人」帶動武俠熱潮…吳京系列力作「刀」正悄悄啟動

「鏢人」帶動武俠熱潮…吳京系列力作「刀」正悄悄啟動

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格