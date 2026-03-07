木村拓哉接演港片「九龍城寨」續集遭換角 本人無奈　

木村拓哉接演港片「九龍城寨」續集遭換角。(本報資料照片)

電影「九龍城寨之圍城」集結古天樂、郭富城與林峯主演，2024年上映後在香港創下約1.1億港元票房佳績，並於第43屆香港電影金像獎上橫掃9項大獎。電影同樣在日本 市場獲得亮眼成績，票房突破5億日圓。片方已規畫推出續作，原本更傳出邀請日本男星木村拓哉參與演出，但受近期中日關係緊張影響，最終決定臨時暫停合作並重新物色人選。

據港媒報導，木村拓哉其實早在2025年10月便已同意接拍續集，並拿到劇本開始進行祕密訓練，準備在片中與郭富城飾演的角色「陳占」展開一場重量級對決。不過隨著近期國際氛圍轉趨敏感，劇組經多方評估後決定終止合作。消息指出，雙方是在友好情況下達成共識，木村拓哉對此亦感到相當無奈。

事實上，木村拓哉與香港電影的淵源可追溯至22年前，他曾受邀參演王家衛 執導的「2046」，當時外界曾傳出因拍攝採「無劇本」模式及檔期延誤等因素產生摩擦，最終他的戲分也被大量刪減。原本外界期待他藉由「九龍城寨」系列再次參與港片，如今計畫再度告吹。

在木村拓哉退出後，劇組迅速重整演員名單，改邀近年積極在好萊塢 發展的吳彥祖加盟。吳彥祖上一次參與香港電影已是2020年的「除暴」，此次回歸港產動作片，據悉也已開始低調進行動作訓練，以應付片中大量高強度場面。

而木村拓哉退出「九龍城寨」系列電影的消息傳回日本後，也在當地網路掀起討論。有部分網友認為政治與娛樂不應混為一談，直言「把政治帶進娛樂圈，只顯得國家狹隘，令人遺憾」；但也有人持較保留態度，認為目前局勢敏感，「不參與反而比較安全」，甚至有人表示此事或許對木村拓哉的個人形象未必是壞事。