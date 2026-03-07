我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

陳冠希愛女9歲了 慶生照曝光 大長腿完全遺傳超模媽

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Alaia(左)的大長腿驚呆不少網友。(取材自小紅書)
Alaia(左)的大長腿驚呆不少網友。(取材自小紅書)

45歲港星陳冠希2017年與模特秦舒培結婚，搖身一變成為好男人，誕下愛女Alaia後更是性格轉變，榮升「24孝老爸」。近日，Alaia迎來9歲生日，陳冠希特地為愛女舉辦生日派對，從流出的照片可見，Alaia遺傳了媽媽的修長身型，尤其一雙大長腿，驚呆不少網友。

香港01報導，近日網上流出多張Alaia的生日派對照片。其中一張牆上掛有祝Alaia生日快樂的裝飾，桌上並擺有許多禮物。照片中，Alaia穿著短褲，秀出一雙又直又長的腿，讓不少網友看了驚呼，「這是9歲女孩的長腿嗎」。其他還有Alaia享用奶油蛋糕、畫畫的照片，看起來相當開心。

據悉，Alaia母親秦舒培是國際超模，178公分的她擁有一雙人人稱羨的大長腿。而Alaia從7歲起，高個子特徵已在流出的照片中引發關注，近年來在倫敦、日本等地被拍時，Alaia「細長腿型」持續成為焦點。

還有網友說，Alaia擁有「隨性自我」氣質，眼神透露出「自由不羈」的鬆弛感。這種特質被解讀為，父母給予她充分尊重，使她無需保持「標準化」的乖巧形象。

眾所周知，陳冠希退圈後轉型「女兒奴」，常被拍到陪女兒滑雪、運動，手機存有女兒2000張成長照片，甚至推掉商演專注家庭。他曾公開表示，「用時間陪伴而非金錢」，好爸爸形象獲讚。

世報陪您半世紀

陳冠希

上一則

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

下一則

宋祖兒「太瘦」演不成唐代美人 傳「古偶胖女」的她有望接下角色

延伸閱讀

58歲伊能靜生日曬全家福 高喊「任性活著、不為誰改變」

58歲伊能靜生日曬全家福 高喊「任性活著、不為誰改變」
58歲生日伊能靜罕曬全家福放閃 霸氣喊「不為誰改變」

58歲生日伊能靜罕曬全家福放閃 霸氣喊「不為誰改變」
洪欣戶外商演 背心短裙抗寒風 網友感嘆「錢難賺」

洪欣戶外商演 背心短裙抗寒風 網友感嘆「錢難賺」
走過婚變危機…洪欣穿低胸背心戶外商演 「凍到表情僵硬」

走過婚變危機…洪欣穿低胸背心戶外商演 「凍到表情僵硬」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格