關曉彤戲分大減、人設大改 製片反嗆「她怎麼得到角色」惹議

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤飾演女一嚴曉丹，戲分卻少得可憐。(取材自微博)
關曉彤飾演女一嚴曉丹，戲分卻少得可憐。(取材自微博)

中國女星關曉彤主演的新劇「歲月有情時」近日播出，沒想到爆出戲分遭大刪、人設魔改等爭議，引發粉絲不滿。對此，該劇製片吳紅梅回應質疑時，說出「你要不要了解下這個角色她是怎麼得到的」，相關言論被解讀為暗示關曉彤獲取角色方式存疑。讓整起事件再升溫。

「歲月有情時」中，關曉彤飾演的嚴曉丹，勇敢仗義，當黃景瑜飾演的男主張小滿試圖獨自承擔一切時，她拒絕成為被保護的附庸，一句「我可以作證」，讓不少觀眾「比男主角先愛上嚴曉丹」。

不過，關曉彤在劇中的戲分少得可憐，40多分鐘的劇集裡出場常常不到10分鐘，有好幾集戲分甚至為零，比女二、男二的戲份還少。更讓觀眾接受不了的是大結局，男主角最後居然和女二走到了一起。

針對關曉彤戲分問題，製片吳紅梅回應稱，這部劇是群像劇，原著裡女主角本來就只有五場戲，劇版已經加了不少戲分。但此說法未獲認同。最後，吳紅梅在回覆粉絲私信時，直言「你要不要了解下這個角色她是怎麼得到的？別逼我說出來」，還指責粉絲維權是恩將仇報。

這段話讓全網炸鍋了，有網友直呼，「難道是暗指關曉彤拿取這個角色有見不得人的隱情」。也有網友說，「太不尊重關曉彤了」，製片若有不滿可當面說，用這種陰陽怪氣的話影射演員，實在有失體面。

除此之外，有觀眾比對了原著和劇版的內容，發現劇版對女主的改動，並不是只有刪減戲分那麼簡單。原著裡，男主張小滿的悲劇，全是自己誤入歧途造成，和女主角沒有半點關係。但劇版裡，硬是把男主角進少管所、墜海這些事，全怪到了女主角離開的頭上。

黃景瑜飾演的男主張小滿最後沒有和關曉彤在一起。(取材自微博)
黃景瑜飾演的男主張小滿最後沒有和關曉彤在一起。(取材自微博)

