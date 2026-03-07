我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭秀文在電影「夜王」中飾演夜總會裡的霸氣CEO。(圖／華映娛樂提供)
鄭秀文在電影「夜王」中飾演夜總會裡的霸氣CEO。(圖／華映娛樂提供)

港星鄭秀文（Sammi）與黃子華合作電影「夜王」，她在片中飾演夜總會裡的霸氣CEO，為此鄭秀文花了一個下午跟真的媽媽桑相處取經，更重拾起戒了許久的香菸，在片中抽了不少菸，她表示拍攝前很怕菸癮會再犯，幸好電影一拍完，她也就沒有再動過想要抽的念頭，順利遠離菸癮。

「夜王」在香港上映氣勢如虹，成為現象級電影，讓天后鄭秀文相當感動，鄭秀文回憶，「當初收到劇本，沒有1、2天，我很快就決定要演出，雖然當時不認識導演，但可以和黃子華合作，覺得很有信任感，沒考慮太久就同意了。」

鄭秀文透露，為了演出制霸夜總會生意的CEO，她特別和一位媽媽桑相處了一下午取經，笑稱覺得很像在獵奇，「我聽她說了很多發生在夜總會的故事，好離奇，我也特別問了她要成為夜總會的經理，要充滿豪氣嗎？她告訴我不用，說話不一定要很大聲，但要有一股強烈的氣勢，讓其他人不敢作聲，我就從這些資訊，去建構電影中V姊的角色。」

除了角色的內心，鄭秀文覺得V姊的外表也要夠有說服力，舞台上一向是百變女王的她，可以駕馭各種造型，對角色的外型自然也要求嚴格，「在造型上我給了很多意見和想法，我認為V姊很愛漂亮，每次出現從髮型、妝容到衣著都要很完美。」

而且她也覺得夜總會的經理多半很相信風水之說，所以在嘴角的二顆痣可以讓她順風順水，是絕對不會去點掉的，「我希望從外表就讓我進入V姊的世界，開始入戲，穿上戲服化好妝就成為了她。」

提到一直想合作的黃子華，鄭秀文回憶曾在演唱會上邀請他擔任嘉賓，但這回算是兩人正式合作，她有感而發：「我給黃子華一個綽號叫『燈塔』，他不只是自己發光，更讓身邊的人都一齊發光 ，他真的是好獨特的存在，當然這次還有很多香港出色的新演員一起演出，他們也因此很快就得到認同，我覺得這個『燈塔』的光實在太厲害！」

黃子華自覺Sammi說得很有道理：「這是真的，拍完了『飯戲攻心』和『毒舌大狀』，都有一班新演員廣為大家熟悉，甚至合作完又拿到最佳女主角，但更加重要的是他們都有把握住機會，所以希望我多演一些戲，觀眾也多多捧場，讓新人有更多機會被看見，這樣大家都開心！」

鄭秀文為了角色花了一個下午跟真的媽媽桑相處取經。(圖／華映娛樂提供)
鄭秀文為了角色花了一個下午跟真的媽媽桑相處取經。(圖／華映娛樂提供)

世報陪您半世紀

香港

上一則

擺攤賣「蛋烘糕」虧錢 趙露思自嘲：不是那塊料

下一則

陳冠希愛女9歲了 慶生照曝光 大長腿完全遺傳超模媽

延伸閱讀

「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣

「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣
演繹「金智英」女性掙扎 梁詠琪挑戰全國語話劇

演繹「金智英」女性掙扎 梁詠琪挑戰全國語話劇
觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到
「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年

「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格