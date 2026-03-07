觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

鄭秀文在電影「夜王」中飾演夜總會裡的霸氣CEO。(圖／華映娛樂提供)

港星鄭秀文（Sammi）與黃子華合作電影「夜王」，她在片中飾演夜總會裡的霸氣CEO，為此鄭秀文花了一個下午跟真的媽媽桑相處取經，更重拾起戒了許久的香菸，在片中抽了不少菸，她表示拍攝前很怕菸癮會再犯，幸好電影一拍完，她也就沒有再動過想要抽的念頭，順利遠離菸癮。

「夜王」在香港 上映氣勢如虹，成為現象級電影，讓天后鄭秀文相當感動，鄭秀文回憶，「當初收到劇本，沒有1、2天，我很快就決定要演出，雖然當時不認識導演，但可以和黃子華合作，覺得很有信任感，沒考慮太久就同意了。」

鄭秀文透露，為了演出制霸夜總會生意的CEO，她特別和一位媽媽桑相處了一下午取經，笑稱覺得很像在獵奇，「我聽她說了很多發生在夜總會的故事，好離奇，我也特別問了她要成為夜總會的經理，要充滿豪氣嗎？她告訴我不用，說話不一定要很大聲，但要有一股強烈的氣勢，讓其他人不敢作聲，我就從這些資訊，去建構電影中V姊的角色。」

除了角色的內心，鄭秀文覺得V姊的外表也要夠有說服力，舞台上一向是百變女王的她，可以駕馭各種造型，對角色的外型自然也要求嚴格，「在造型上我給了很多意見和想法，我認為V姊很愛漂亮，每次出現從髮型、妝容到衣著都要很完美。」

而且她也覺得夜總會的經理多半很相信風水之說，所以在嘴角的二顆痣可以讓她順風順水，是絕對不會去點掉的，「我希望從外表就讓我進入V姊的世界，開始入戲，穿上戲服化好妝就成為了她。」

提到一直想合作的黃子華，鄭秀文回憶曾在演唱會上邀請他擔任嘉賓，但這回算是兩人正式合作，她有感而發：「我給黃子華一個綽號叫『燈塔』，他不只是自己發光，更讓身邊的人都一齊發光 ，他真的是好獨特的存在，當然這次還有很多香港出色的新演員一起演出，他們也因此很快就得到認同，我覺得這個『燈塔』的光實在太厲害！」

黃子華自覺Sammi說得很有道理：「這是真的，拍完了『飯戲攻心』和『毒舌大狀』，都有一班新演員廣為大家熟悉，甚至合作完又拿到最佳女主角，但更加重要的是他們都有把握住機會，所以希望我多演一些戲，觀眾也多多捧場，讓新人有更多機會被看見，這樣大家都開心！」