擺攤賣「蛋烘糕」虧錢 趙露思自嘲：不是那塊料

趙露思近日罕見提起先前擺攤一事。(取材自微博)

中國人氣女星趙露思 去年被目擊現身海南夜市擺攤，素顏圍裙親手製作成都小吃「蛋烘糕」，毫無明星包袱的模樣掀起熱議。她近日出席活動首度談及這段經歷，坦言原本抱著「擺攤夢」嘗試做生意，沒想到核算租金 、材料與人力成本後，利潤幾乎慘不忍睹，直呼自己「真的不是那塊料」，真實心得曝光再度引發網友討論。

「噓！星聞」報導，趙露思近日出席品牌活動時，被問及先前擺攤一事，她則坦言擺攤是她一直想嘗試的事情，先前她也真的到夜市擺起攤位，親手製作食物。當時流出的照片中，她低頭專注工作的模樣被讚「最美攤主」。然而，在節目中提到這段經歷時，她卻苦笑表示：「那些看起來很熱鬧的畫面都是假象，你明白嗎？」

當主持人問及那天擺攤是否有賺錢時，趙露思一臉無奈地揮手直呼：「別說了哥，大過年的……」她坦言，回去後認真將租金、材料、人力等「核算成本」，發現現實與理想差距巨大。她幽默地自嘲：「因為我做不了，我們還真不是那塊料。」更直言過程雖然看起來有趣，但實際上「真的是很辛苦」。

儘管發現自己不適合做生意，趙露思仍對這段經歷感到滿足。她表示，擺攤讓她感受到一種「很自由」的感覺。她也以過來人的身分建議大家，如果有熱愛的事情就去嘗試：「嘗試完也許你就不愛了呢！」

她認為，與其讓夢想一直在心裡惦記著、刺撓著，不如實際去做一次。如果發現不適合，也能坦然放下，不再糾結。