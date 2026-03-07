素顏爬山慶31歲生日 許凱自爆臉動過手術「縫了8針」

許凱生日「素顏爬山直播」。（取材自微博）

中國人氣男神許凱近日迎來31歲生日，一向寵粉的他今年依舊不走尋常路，延續了近年的「旅行式慶生」傳統。繼2025年帶粉絲看海後，今年他「素顏爬山直播」，即便在完全沒開濾鏡與妝髮的情況下，許凱的一頭淺髮色搭配深邃五官，仍被網友激讚「骨相扛打」、「360度無死角」。

「噓！星聞」報導，直播過程中，許凱表現得相當隨性，分享沿途風景。當粉絲開玩笑狂刷留言表示「風景不重要，只想看你」時，他還幽默吐槽：「我是帶大家來看風景的，不是看我的！」展現鄰家大男孩的調皮個性。原本他規畫要突擊直播帶大家看北極光，可惜因天氣因素未能如願，許凱對此也鄭重向粉絲許下承諾：「下次一定帶大家看極光，我說到的一定做到！」

除了溫馨互動，許凱直播中首度提到臉部手術，驚曝當時縫合到一半麻醉竟然失效，他硬生生撐到縫合結束。許凱語氣淡然地表示：「具體年份忘了，反正都過去了。」這段「硬漢往事」曝光後，粉絲紛紛留言直呼心疼，感嘆他低調堅韌，更驚訝那道縫了8針的傷口在如此高清的素顏鏡頭下竟幾乎隱形，男神風采依舊。

邁入31歲的許凱展現其「勞模」本色，有多部待播劇，包括古裝探案大作「天都異聞錄」，他將飾演推理天才「史無名」，挑戰高難度的文戲與武打戲。此外，他更積極開拓戲路，與周也合演的「一甌春」以腹黑指揮使與庶女的拉扯為看點，未演先轟動，還有與老戲骨丁勇岱合作的現實題材「方圓八百米」，以及化身英勇火調員的職人劇「火場追兇」。