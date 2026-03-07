「逐玉」假洞房太銷魂 張凌赫低聲喊「把我衣服脫了」全網沸騰

我的頻道

記者趙大智／即時報導
張凌赫（右）田曦薇先婚後愛。（圖／愛奇藝國際版提供）
張凌赫（右）田曦薇先婚後愛。（圖／愛奇藝國際版提供）

由張凌赫、田曦薇領銜主演的古裝劇「逐玉」甫開播隨即攻佔各大熱搜榜，雪地撿夫的浪漫開場跟先婚後愛的甜蜜小夫妻日常，成功帶起追劇話題，兩位主演不僅顏值契合，溢出螢幕的CP感更讓粉絲陶醉。

「逐玉」描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇 飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

張凌赫跟田曦薇的臉頰吻戲也在播出後迅速登上討論榜，而官方釋出的花絮更揭露了這場戲的誕生過程。原來在排練時，張凌赫主動提出一個小巧思，他要田曦薇在親他之前，先把他的臉掰過去，這個動作讓原本單純的親吻多了俏皮與曖昧的氛圍，導演看過之後認為效果非常自然，決定把這個版本保留在正片中。花絮曝光後，觀眾紛紛表示這個小動作甜度爆表，甚至有人形容是今年古裝劇中最自然的一場臉頰吻。

在第5集中，兩人還上演假洞房橋段，新婚之夜，長玉發現大伯與大伯母躲在門外試探兩人是否是假結婚，為了不露餡，她只好與謝征同床共枕，兩人從生硬的貼臉互動到逐漸靠近，情緒層層推進，謝征甚至低聲說出「把我衣服脫了」，曖昧氣氛急速升溫。

導演在拍攝時採用留白手法，例如以燭光剪影呈現動作、放大呼吸聲與細微表情，讓畫面更具想像空間，播出後觀眾紛紛激動表示這段戲比真洞房還撩人，話題更迅速登上社群熱搜。

田曦薇成為一家之主。（圖／愛奇藝國際版提供）
田曦薇成為一家之主。（圖／愛奇藝國際版提供）

田曦薇（右）替張凌赫換藥。（圖／愛奇藝國際版提供）
田曦薇（右）替張凌赫換藥。（圖／愛奇藝國際版提供）

張凌赫（右）田曦薇拜堂成婚。（圖／愛奇藝國際版提供）
張凌赫（右）田曦薇拜堂成婚。（圖／愛奇藝國際版提供）

張凌赫成最帥贅婿。（圖／愛奇藝國際版提供）
張凌赫成最帥贅婿。（圖／愛奇藝國際版提供）

