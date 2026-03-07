彭昱暢演「年少有為」老闆：有向外表達的演技、向內深耕的定力

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
彭昱暢主演的「年少有為」引發不少年輕職場人的共情。(取材自微博)
由彭昱暢、林允主演的「年少有為」雖然已於日前收官，但該劇引發不少年輕職場人的共情，討論聲量仍高。彭昱暢稱，「該劇更加打動我的，是在它喜劇的外殼之下，包裹著對現實的溫暖關照，它用一種戲謔卻真誠的方式，重新詮釋了『年少有為』」。

劇中，一個叫裴謙的年輕人，在遭遇辭退時，意外收到一份神秘的投資協議，要求他以虧損為目標去創業。於是他一門心思要把公司「做垮」，結果卻一次次陰差陽錯地走向成功，最後帶著一群看似不靠譜的夥伴，硬是把不起眼的公司幹到了行業領先。

人民日報報導，劇本幽默又過癮，但真要演好裴謙這個角色，卻有一定的挑戰性。他是一個總在「南轅北轍」中打轉的倒楣老板。為了「賠錢」，他砸錢打造舒適的辦公環境，卻被員工視為「神仙老闆」；他從不打雞血、不設績效考核，反而激發了團隊更大的創造力；他專挑冷門、沒人看好的賽道發力，卻意外贏得市場的認可。

彭昱暢說，這種「倒楣體質」與「開掛人生」之間的極致反差，讓人忍不住想走近他、了解他，「也讓我在塑造角色時不斷琢磨，該如何把握人物行為的內在邏輯，在荒誕中注入真實，在幽默裡賦予溫度，讓這個看似離譜的角色穩穩地立住」。

與裴謙「相處」的這段日子，彭昱暢直言，自己在塑造他，他也在潛移默化中校正著自己的價值坐標。「我越來越深刻地感受到，演員不僅要有向外表達的演技，更要有向內深耕的定力。從細微處觀察生活，感受真實的人性，沉澱屬於自己的思考」。

彭昱暢稱，保有挑戰自我的勇氣，敢於嘗試新題材、新角色，不斷自我更新，才能與時代同行，與觀眾在作品中長久地相遇。

