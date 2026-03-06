機上留遺言…陳浩民逃離杜拜 航班在空中曾與導彈擦肩過

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
陳浩民夫婦直播報平安。（取材自新民晚報）
陳浩民夫婦直播報平安。（取材自新民晚報）

中東戰火緊張，當時正在杜拜旅遊的香港男星陳浩民與妻子蔣麗莎一度傳出滯留。3月4日中午，蔣麗莎發視頻報平安，不過稱他們所住酒店距離3日晚醒被自殺式無人機攻擊的爆炸點不到1.3公里；他們後來成功撤離坐上往香港的飛機，還在空中與導彈擦肩而過，夫妻驚恐之餘，在機上寫了遺言，銀行密碼也發給了孩子，以防萬一。

紅網報導，3月4日中午，蔣麗莎發視頻稱：3日晚自殺式無人機在頭頂低空飛行，伴隨著戰鬥機的轟鳴，把寧靜的夜晚撕扯成一道道巨大的傷口，被襲擊的爆炸點離我們的酒店不到1.3公里，不足3分鐘的路程。4日凌晨4點多，天還沒有完全亮，我們也進行了撤離，現在在趕往機場的路上，希望一切順利，感恩大家的關心。

蔣麗莎分享的畫面顯示，還有遊客從酒店撤離的場景，她和陳浩民也因擔心高樓層不易逃生，夫妻倆臨時搬到2樓避險。

爆炸發生後，陳浩民、蔣麗莎和同行的父母一家四口4日清晨4時許緊急整理行李，驅車前往杜拜機場。歷經奔波，終於平安抵達香港，蔣麗莎下機後隨即開直播報平安。

她還表示，飛行過程看似平穩，但落地後才得知該航班在空中曾與導彈擦肩而過，讓她背脊發涼。

陳浩民感慨此次能順利返港「很幸運」，強調並無特權，稱機票是老婆「神仙手」半夜不斷刷新網頁才搶到的，每張約11000人民幣，還稱在飛機上已將遺言、銀行卡密碼等信息發給了孩子，以防萬一。並稱這次出國主要是洽談工作，沒有帶四個孩子。

陳浩民所拍攝距他們僅約1公里遠的空襲爆炸現場。（取材自紅網／圖源：當事人社交帳號...
陳浩民所拍攝距他們僅約1公里遠的空襲爆炸現場。（取材自紅網／圖源：當事人社交帳號）

香港 杜拜

最暖心演唱會… 張清芳聚集12星友 為長者募款建長照機構

時裝周驚豔… 67歲蜜雪兒菲佛凍齡現身 粉絲紛讚：美麗如昔

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離

華人被困中東 航班頻取消歸期未定 美政府警告緊急撤離
中東飛中國機票200多萬？華女被困「戰火」揭真實處境

中東飛中國機票200多萬？華女被困「戰火」揭真實處境
導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然

導彈在頭頂飛…中國男子撤離伊朗 駕車7小時到亞塞拜然
中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」

中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點