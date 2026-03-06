機上留遺言…陳浩民逃離杜拜 航班在空中曾與導彈擦肩過

陳浩民夫婦直播報平安。（取材自新民晚報）

中東戰火緊張，當時正在杜拜 旅遊的香港 男星陳浩民與妻子蔣麗莎一度傳出滯留。3月4日中午，蔣麗莎發視頻報平安，不過稱他們所住酒店距離3日晚醒被自殺式無人機攻擊的爆炸點不到1.3公里；他們後來成功撤離坐上往香港的飛機，還在空中與導彈擦肩而過，夫妻驚恐之餘，在機上寫了遺言，銀行密碼也發給了孩子，以防萬一。

紅網報導，3月4日中午，蔣麗莎發視頻稱：3日晚自殺式無人機在頭頂低空飛行，伴隨著戰鬥機的轟鳴，把寧靜的夜晚撕扯成一道道巨大的傷口，被襲擊的爆炸點離我們的酒店不到1.3公里，不足3分鐘的路程。4日凌晨4點多，天還沒有完全亮，我們也進行了撤離，現在在趕往機場的路上，希望一切順利，感恩大家的關心。

蔣麗莎分享的畫面顯示，還有遊客從酒店撤離的場景，她和陳浩民也因擔心高樓層不易逃生，夫妻倆臨時搬到2樓避險。

爆炸發生後，陳浩民、蔣麗莎和同行的父母一家四口4日清晨4時許緊急整理行李，驅車前往杜拜機場。歷經奔波，終於平安抵達香港，蔣麗莎下機後隨即開直播報平安。

她還表示，飛行過程看似平穩，但落地後才得知該航班在空中曾與導彈擦肩而過，讓她背脊發涼。

陳浩民感慨此次能順利返港「很幸運」，強調並無特權，稱機票是老婆「神仙手」半夜不斷刷新網頁才搶到的，每張約11000人民幣，還稱在飛機上已將遺言、銀行卡密碼等信息發給了孩子，以防萬一。並稱這次出國主要是洽談工作，沒有帶四個孩子。