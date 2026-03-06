演繹「金智英」女性掙扎 梁詠琪挑戰全國語話劇

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
梁詠琪出道30年，要挑戰全國語對白話劇「我們成為的她」。(圖／得意智文創提供)
歌手Gigi梁詠琪入行30年，近日她再次接受新挑戰，演出全國語對白話劇「我們成為的她」， Gigi表示：「以前也參演過舞台劇，但這次的劇種跟過往完全不同，在情感的演繹上是個很大的挑戰，跟導演司徒慧焯深入聊過幾次後，我實在很喜歡這個劇本及角色，這是一部為現代女性而演的一個劇目！」

創作團隊以韓片「82年生的金智英」作為藍本，訴說當代女性的生存困境，包括渴望被理解與看見的期待。小說當年不僅銷量破百萬，更被翻譯成16種語言。此次舞台版將還原那些無人訴說的疲憊與堅持，讓每一位觀眾都能在金智英的故事裡，看見自己的影子。

對於演出，Gigi說：「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中掙扎的壓力。」

她也表示：「有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。電影上映時，我也去看過，就覺得這個故事實在太真實、太揪心了，好榮幸有機會可以演出話劇版本。」

「我們成為的她」7月14至26日在上海話劇藝術中心・藝術劇院公演，門票3月20日開賣。

