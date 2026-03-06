告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)
中國演員馬思純2021年傳出和樂團「盤尼西林」主唱張哲軒交往，男方隨即被起底搞一夜情還不愛戴套，甚至嗆女方「懷我的孩子不好嗎」，「影后配渣男」讓許多粉絲為馬思純擔心。近日在經紀人楊天真的播客節目中，馬思純談及個人感情狀況，首次公開確認目前處於單身狀態。馬思純直言「沒說過沒有感情會受不了」，相關言論登上熱搜，外界視為回應其與張哲軒過去戀情。

馬思純與張哲軒的戀情於2021年3月被曝光，2022年8月認愛，一度相當高調。據此前多方消息指，兩人2024年6月因拍戲與工作繁忙、聚少離多而分手。2025年6月網上曾流傳兩人「同框」消息，其後證實為舊影像。同年9月，多家媒體也曾報導兩人分手，但當事人未公開回應。

其後，張哲軒被指在2025年曾與一名女性同返公寓，引發外界猜測，而他對相關傳聞始終未作回應。另一方面，馬思純曾清空社交平台上與戀情相關的恩愛動態，被認為暗示感情出現變化。

在最新播客訪談中，馬思純談及自己對感情與生活的看法；她表示，如今事業帶來的成就感和豐富的生活體驗，已足以支撐自己的生活，不需要依賴一段感情來填補生命。她亦對比過去與現在的心態轉變，坦言自己在20多歲時曾抱持「願意用所有能量去改變伴侶」的想法，但如今更傾向於避免消耗式溝通，並希望尋找「天然匹配」的伴侶。

對於婚姻，她亦表明態度，稱不會為短暫關係而妥協。楊天真在節目中形容她「既知道自己要什麼，也能享受單身」。

過去馬思純的戀情曾多次引發討論，她亦一度被外界貼上「為愛癡狂」、「百分之百的戀愛腦」的標籤。此次公開談及單身狀態，不少網友認為她展現出更成熟與清醒的態度。

