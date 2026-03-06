我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

「抱歉讓大家擔心」滯留杜拜的迪麗熱巴回國了 粉絲揪戰犯

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴已從杜拜平安回到中國。（取材自微博）
迪麗熱巴已從杜拜平安回到中國。（取材自微博）

前往巴黎出席時裝周卻因在杜拜轉機遇上航班臨時停飛而一度「失聯」的大陸人氣女星迪麗熱巴，據大陸媒體引述知情人士示，在經過滯留、行蹤成謎等狀況後，迪麗熱巴已平安回到大陸。不少粉絲昨仍將矛頭指向其經紀公司，稱團隊搭機直飛，卻要迪麗熱巴在中東戰事危急之際經杜拜中轉巴黎，罔顧藝人安全。

極目新聞報導，中東戰事波及周邊國家航班一度停航、延誤，網傳迪麗熱巴卻在戰事危急之際，被經紀公司安排經由阿拉伯聯合大公國首都杜拜轉機到巴黎，途中被迫滯留杜拜，還錯過代言品牌時裝周活動，其工作團隊卻搭乘直飛巴黎的班機如期抵達。儘管工作團隊回應稱是為迪麗熱巴安排商務艙才讓她在杜拜中轉，仍難平息粉絲怒火。

3月4日，演員迪麗熱巴發微博報平安：和大家報個平安，現在我和團隊的伙伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心，希望大家都能平平安安的。

據報導，有知情人士表示，迪麗熱巴目前已安全回國。至於何時及如何回國，目前無進一步說明。

獲悉迪麗熱巴已經平安回國的消息，粉絲們昨天在相關評論區留言都鬆了一口氣，仍不免怒批：「在如今這個明星頭疼腦熱都能買幾十個熱搜虐粉的時代，迪麗熱巴這樣的頂流女星被滯留杜拜3天，整整72小時，這期間消息被瞞的死死的。這十幾年，迪麗熱巴不知受了多少這樣的窩囊氣」，「哪怕嘉行工作室稍微上點心，都不會出現這麼大的紕漏」，「無法想像這居然是頂流女星的團隊」，「這個訂機票的不是和迪麗熱巴有仇，就是心太大了點吧？」。

迪麗熱巴在微博報平安。（取材自微博）
迪麗熱巴在微博報平安。（取材自微博）

世報陪您半世紀

迪麗熱巴 杜拜

上一則

魔戒名導彼得傑克森 獲坎城影展「榮譽金棕櫚獎」

延伸閱讀

終於回家…迪麗熱巴海外滯留6天「一度失聯」行蹤衝熱搜　

終於回家…迪麗熱巴海外滯留6天「一度失聯」行蹤衝熱搜　
陳浩民夫婦杜拜歷劫報平安 稱航班與導彈擦肩 機上急留遺言

陳浩民夫婦杜拜歷劫報平安 稱航班與導彈擦肩 機上急留遺言
中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」

中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」
美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點