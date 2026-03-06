「抱歉讓大家擔心」滯留杜拜的迪麗熱巴回國了 粉絲揪戰犯

迪麗熱巴已從杜拜平安回到中國。（取材自微博）

前往巴黎出席時裝周卻因在杜拜 轉機遇上航班臨時停飛而一度「失聯」的大陸人氣女星迪麗熱巴 ，據大陸媒體引述知情人士示，在經過滯留、行蹤成謎等狀況後，迪麗熱巴已平安回到大陸。不少粉絲昨仍將矛頭指向其經紀公司，稱團隊搭機直飛，卻要迪麗熱巴在中東戰事危急之際經杜拜中轉巴黎，罔顧藝人安全。

極目新聞報導，中東戰事波及周邊國家航班一度停航、延誤，網傳迪麗熱巴卻在戰事危急之際，被經紀公司安排經由阿拉伯聯合大公國首都杜拜轉機到巴黎，途中被迫滯留杜拜，還錯過代言品牌時裝周活動，其工作團隊卻搭乘直飛巴黎的班機如期抵達。儘管工作團隊回應稱是為迪麗熱巴安排商務艙才讓她在杜拜中轉，仍難平息粉絲怒火。

3月4日，演員迪麗熱巴發微博報平安：和大家報個平安，現在我和團隊的伙伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心，希望大家都能平平安安的。

據報導，有知情人士表示，迪麗熱巴目前已安全回國。至於何時及如何回國，目前無進一步說明。

獲悉迪麗熱巴已經平安回國的消息，粉絲們昨天在相關評論區留言都鬆了一口氣，仍不免怒批：「在如今這個明星頭疼腦熱都能買幾十個熱搜虐粉的時代，迪麗熱巴這樣的頂流女星被滯留杜拜3天，整整72小時，這期間消息被瞞的死死的。這十幾年，迪麗熱巴不知受了多少這樣的窩囊氣」，「哪怕嘉行工作室稍微上點心，都不會出現這麼大的紕漏」，「無法想像這居然是頂流女星的團隊」，「這個訂機票的不是和迪麗熱巴有仇，就是心太大了點吧？」。