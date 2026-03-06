「飛馳人生3」全球票房超越阿凡達 韓寒晉升百億導演

韓寒因為「飛馳人生3」已晉升「百億票房導演」。（取材自南方娛樂網）

由韓寒導演的大陸電影「飛馳人生3」，截至3月5日11時，該片票房約5.7億美元，不僅成為今年大陸春節檔票房冠軍，也超過「阿凡達3」2026年內5.56億美元票房，是目前全球票房冠軍。隨著該片票房上漲，韓寒導演的電影累計票房也持續升高，目前已超過112億元（人民幣，下同），讓他晉升「百億票房導演」。

證券時報報導，「飛馳人生3」今年2月17日大年初一上映，首日便奪得票房日冠。2月24日，該片票房突破30億元，成為大陸影史第27部破30億元影片。2月26日，該片票房達到34億元，超越前作「飛馳人生2」，成為該系列票房最高的影片，也成為導演韓寒執導的電影中票房最高的一部。

韓寒原本是知名作家及賽車手，2014年7月他執導的首部院線電影「後會無期」上映，取得6.29億元票房，韓寒也由此開始轉型導演。2017年1月，韓寒編劇並執導的第二部電影「乘風破浪」上映，票房10.49億元。

賽車主題喜劇電影「飛馳人生」系列始於2019年。2019年2月5日，「飛馳人生」在當年春節檔上映，韓寒導演，沈騰等主演，最終票房高達17.28億元。隨後，「飛馳」系列愈戰愈勇，2024年2月10日，第二部「飛馳人生2」於當年春節檔上映，票房高達33.61億元。今年春節檔上映的「飛馳人生3」，則進一步把韓寒電影的「票房高度」提升到了39億元上方。

上述由韓寒執導的6部主要影片，有5部在春節檔上映，韓寒也由此成為春節檔的「常客」。從票房來看，上述6部影片截至目前的累計票房已超過112億元，韓寒由此晉升「百億票房導演」序列。