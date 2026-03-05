甄子丹參加政協會議 自嘲「打不過春晚機器人」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹在進入政協會議前被包圍訪問。（取材自新京報）
全國政協十四屆四次會議4日開幕，全國政協委員、演員甄子丹在入場前接受媒體採訪時說，今年春晚的機器人表演很震撼，如果與機器人交手，他自嘲可能「打不過春晚機器人，它們太厲害了」。話題隨即衝上微博熱搜，不少網友在評論區敲碗：「很想看你們交手的畫面」，「辦一場甄子丹VS機器人大賽，一定叫座」。

綜合極目新聞、香港中通社報導，甄子丹打著傘準備進入會議會場，在人民大會堂前被媒體攔下受訪時表示，他注意到今年春晚人形機器人的武術表演，大讚「十分厲害」，自嘲「還好我沒有跟機器人比武，不然肯定被比下去」。

除了自稱可能打不過機器人之外，甄子丹還談及他對AI(人工智能)的看法。

甄子丹表示，機器人和人工智能技術發展迅速，對於動作電影行業造成一定影響「趨勢是必然的」，肯定也會帶來很大的衝擊，「但我覺得也並不是一件壞事，AI可以讓我們更有效率地完成創作，我相信人類還是能在情感表達方面做到主導，去應用科技」。

他並稱，今年全國兩會，他會將重點關注武術電影人才培養與國際傳播能力建設等議題。

對於今年春節檔電影「鏢人：風起大漠」逆襲登頂影史武俠片冠軍，甄子丹表示，劇組曾邀請他出演，但自己因檔期問題遺憾未能參演。甄子丹特別恭喜吳京及恩師袁和平，認為他們為中國武打片作出了巨大貢獻，也期待有更多優秀的動作片推出，這是中國電影的文化遺產。

「一部好的電影還是要引發觀眾的『共情』，創作者需要找到大眾喜歡的方向和題材，才能有機會獲得更大市場的認同」，甄子丹認為，香港的年輕從業者應當看好內地的廣闊市場，拓寬題材和視野，多到內地學習交流。

對於甄子丹自嘲可能打不過機器人，網友們紛紛留言：「甄子丹是懂得幽默的」，「丹哥太實在了，機器人確實厲害又震撼」，「肯定是打不過的，機器人太厲害了」，「甄子丹遇上AI，真是一場武術與科技的碰撞」，「:那可不一定，打不過你」，「你的能力大家也很認可」，「真的太有梗了哈哈哈」，「很想看你們交手的畫面」，「哈哈，甄子丹謙虛了」。

人工智能 甄子丹 人形機器人

