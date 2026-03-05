Angelababy離婚4年「早就不是單身」 疑戀香港小鮮肉

Angelababy離婚後感情世界很神秘。(取材自Angelababy微博)

大陸女星Angelababy（楊穎）2015年與黃曉明 舉辦盛大婚禮，兩人於2022年宣布離婚，消息震撼外界。離婚後，Angelababy一度捲入封殺風波，事業陷入低潮，直到去年才逐步解禁、回歸螢光幕。隨著工作步上軌道，近日再傳出她疑似已有新戀情。

大陸狗仔「劉大錘」日前在直播中被網友問及「Angelababy離婚後是否談過戀愛」時，語帶肯定回應：「談過、談過，因為我們之前在橫店拍到過一次。」 還稱「她早就不是單身」。

劉大錘重磅爆料稱Angelababy離婚後長期在香港 秘密交往一位年輕小男友，男方是圈外素人，外形帥氣、性格穩重，對她的兒子小海綿十分照顧。相關細節迅速引爆全網，話題直衝熱搜榜首，短短幾小時閱讀量破億，網友圍觀討論熱度居高不下。

不過「劉大錘」也指出，當時女方工作人員否認戀情，強調「我姊單身」，讓他忍不住在直播中吐槽。但他也坦言「沒拍到實證」。

此外，另一名狗仔也爆料，聽聞Angelababy離婚後曾傳出多段緋聞，「應該是在香港有一位年紀比她小的男友」，但坦言至今仍未拍到實質畫面作為證據。他進一步表示，Angelababy目前事業重心已轉往香港，鮮少在大陸公開露面，也增加了跟拍難度。

消息曝光後，雖引發網友熱議。截至目前，Angelababy本人及工作室並未針對此次爆料發布任何官方聲明，保持沉默的態度讓外界猜測不斷。

有粉絲對她的戀情表示支持，「離婚後有自己的感情生活很正常」、「希望她幸福就好」、「離婚單身四年，談戀愛天經地義，姐姐值得被愛」、「獨自帶娃這麼久，有個人陪伴很正常」；也有人質疑狗仔刻意炒作話題，「感覺又在編故事」、「為什麼總是拿她的私生活做文章」、「沒實錘就別亂傳，等官方回應再下定論」、「空口爆料可信度低，不跟風不造謠」；還有網友對比黃曉明近期戀情，調侃「離婚夫妻各自安好，各自追求幸福很體面」。