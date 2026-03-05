我的頻道

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

58歲伊能靜生日曬全家福 高喊「任性活著、不為誰改變」

記者陳穎／綜合報導
伊能靜歡度58歲生日，老公秦昊、兒子小哈利、女兒米粒一起慶祝。(取材自伊能靜小紅書)
伊能靜4日歡慶58歲生日，她在社群曬出與老公秦昊及一雙兒女的溫馨慶生照，感性分享當下的人生心境。她直言，現在的自己想更任性地活著，「我會繼續愛美、繼續奔跑、繼續讓人又愛又恨、又可愛又強大又讓你幹不掉。我這個年紀，不想再為誰調整了。」

伊能靜2015年與秦昊結婚，育有9歲女兒米粒；長子小哈利則是與前夫庾澄慶(哈林)所生。生日當天，小哈利親自買花、寫卡片祝福媽媽，米粒更存了好幾個月零用錢，買下一份小金飾當禮物，還天真地說：「媽媽，生日禮物是我斥資買給妳的。」讓她當場感動落淚。

16歲出道至今已42年，伊能靜也感謝粉絲長年陪伴，「能有這麼多人的愛和關心，是多大的福報。我何德何能，讓你們守護我42年。感謝你們。沒有人是完美的，但我卻如此豐富完整。」字字句句流露對人生的感恩與自信。

她回顧過往，坦言曾經努力討好世界，如今則希望世界為她轉身，「58歲，不過是個開始。我的人生，我玩得很盡興。也希望一路和我在同班車上的你們，沿途快樂。」貼文曝光後，網友紛紛留言盛讚：「這年紀這狀態已經贏了」、「妳值得人世間所有的幸福。」

伊能靜開心和兒子小哈利、女兒米粒一起慶生。(取材自伊能靜小紅書)
