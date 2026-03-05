51歲周迅親密摟新歡？ 被拍到的紫衣男酷似梁朝偉

周迅傳出有新戀情。（取材自微博）

近日，大陸娛樂圈又炸鍋了，51歲的女星周迅 被傳疑又有新戀情。有狗仔爆料，稱拍到周迅與好友陳坤聚餐時，一名穿著紫色衣服的斯文男現身，周迅攬著他，互動親密，這名男子還熱情與陳坤打招呼，隨後陳坤還將這名男子送上了周迅的座車。爆料者猜測，這位側臉看來有點像年輕時的梁朝偉 的紫衣男，可能是周迅的新男友。不過周迅等人目前尚未對此回應。

3月3日，「知名娛記蘇小五」拋出一則爆料，稱拍到了周迅與好友陳坤聚餐的場景。當天，周迅送陳坤上車後，又和另外幾位好友寒暄擁抱，待與所有好友都告別完畢，這時，周迅和一名身著紫色衣服的男子互動十分親密，兩人挨得特別近，周迅把手搭在這名男子胳膊上與之交談，有目擊者稱，一向冷臉的周迅，此時臉上表情變得特別柔和。

更讓人浮想聯翩的是，陳坤也在場。當時穿著粉色上衣的陳坤開著黑色SUV過來，剛下車，那位紫衣男立刻迎上去，陳坤見狀，趕忙下車攙扶著這名紫衣男，倆人俯身打招呼。隨後周迅先上了車，紫衣男見陳坤還沒離開，便又繼續和他聊了起來。陳坤隨後把紫衣男送到周迅的車上，兩人一同離去。

從所拍照片來看，這名紫衣男頭戴帽子、眼戴眼鏡，模樣十分斯文，側臉有點像年輕時的梁朝偉，而且身材高挑。從周迅挽著該男子的胳膊的互動來看，兩人關係相當不錯。陳坤和這名男子聊天時也顯得很自在，男子笑得格外燦爛。爆料者據此猜測，這位紫色衣服的男子或許是周迅的新男友。

周迅和陳坤這段「神仙友情」已走了整整25年，兩人是樓上樓下的鄰居，陳坤曾說「小迅不是別人，是家人」。如今周迅能帶著這位紫衣男出現在陳坤面前，還這麼自然地挽手親密，似說明這關係已經到了可以見「娘家人」的地步 。

周迅情感履歷每一段都轟轟烈烈。 從初戀雷鳴到音樂才子竇鵬，從朴樹到李亞鵬 ，再到造型師李大齊 。 2014年，她跟美籍華裔演員高聖遠結婚，可只維持了6年，2020年兩人同時發微博「祝安好」，官宣離婚。之後，周迅曾於2021年被拍到與小她13歲的吉他手卓越有戀情，兩人還被拍到一同回到周迅的老家，但兩人從未對此回應，近年似也很少同框，被猜測是否已分手。

陳坤下車後和紫衣男互動熱絡。（視頻截圖）

紫衣男側臉被指像年輕版的梁朝偉。（視頻截圖）