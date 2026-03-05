「她是最好的同學」 李連杰感謝女兒一路相伴修佛

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
李連杰抵台出席心靈講座。(記者林士傑／攝影)
62歲武打巨星李連杰赴台出席心靈講座，無酬分享他在名聲與放下之間的體悟。22歲的小女兒Jada也陪同爸爸出席，李連杰興奮直說：「回家真好！」

李連杰此次與女兒一起來，他感嘆這次終於能夠好好做自己：「來了這麼多次台灣，這次到很多小店，不用這麼演、不用這麼包裝，真的很開心。」李連杰透露，過去身為演藝人員時，大家都是透過公眾視角看他，「以前你方方面面都要像個黃飛鴻，很累的，我要去吃小吃都沒辦法」。

他認為，作為演藝工作者當然快樂，但他形容人生如戲，自己活得又快樂又痛苦，「我覺得當演員快樂的時間短，思考、憂鬱、壓力的時間比較長」。

李連杰當眾感謝女兒，在修佛的道路上相伴：「她一直以來都飽受憂鬱症所苦，從小就學佛，她是我身邊最好的老師，因為大家都遷就我，只有女兒會提醒我，我們成為同學一路相伴。」他也感嘆自己和2000年後出生的年輕人有代溝：「我很難用語言溝通，希望女兒能夠跟他們分享，生命是多有意思的一件事。」

Jada也談到自己憂鬱症的狀況，她透露，當時知道自己身心靈出狀況時，開始自學心理學、看醫生。但每當回家看見爸爸即使充滿壓力，卻每天都很開心的生活，讓她也開始敞開心胸，「很感謝爸爸當時放下一切工作，只為了陪伴我」。

李連杰女兒Jada陪爸爸一起到現場。(記者林士傑／攝影)
