「蜜桃」李麗珍60歲 凍齡驚豔小紅書

李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(取材自小紅書)

昔日香港影壇女神李麗珍近日驚喜現身小紅書，60歲的她狀態極佳，凍齡外貌掀起熱議。大批網友湧入留言區回憶她當年在影壇的風華歲月，不少影迷更翻出她年輕時的舊照，感嘆在美女如雲的1980、90年代，依舊是無可取代的存在。

李麗珍在「開心鬼」系列中的清新模樣，以及在「蜜桃成熟時」裡展現的性感，都是很多人的青春回憶。年輕時的她擁有一雙靈動大眼與圓潤臉龐，氣質清純卻不失靈氣，被封為「初戀臉」代表。粉絲形容，她的美不是張揚豔麗，而是一種自然純真的氣息，揉合天真與性感的「純欲風」，至今仍令人難忘。

17歲那年，李麗珍在街頭被星探發掘，從廣告起步迅速走紅，隨後接演電影嶄露頭角，成為1980年代香港影壇最具代表性的青春女星之一。

在事業如日中天之際，李麗珍勇敢轉型挑戰演三級片，儘管一度引來外界質疑，她不懼留言，1999年以電影「千言萬語」奪下第36屆金馬獎最佳女主角，成功摘后，為演藝生涯寫下高峰。

隨著香港電影黃金年代逐漸落幕，李麗珍選擇淡出螢光幕，將生活重心轉向家庭。多年後再度現身社群，展現歷經歲月沉澱後的從容與自信。