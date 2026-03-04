我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

「蜜桃」李麗珍60歲 凍齡驚豔小紅書

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(取材自小紅書)
李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(取材自小紅書)

昔日香港影壇女神李麗珍近日驚喜現身小紅書，60歲的她狀態極佳，凍齡外貌掀起熱議。大批網友湧入留言區回憶她當年在影壇的風華歲月，不少影迷更翻出她年輕時的舊照，感嘆在美女如雲的1980、90年代，依舊是無可取代的存在。

李麗珍在「開心鬼」系列中的清新模樣，以及在「蜜桃成熟時」裡展現的性感，都是很多人的青春回憶。年輕時的她擁有一雙靈動大眼與圓潤臉龐，氣質清純卻不失靈氣，被封為「初戀臉」代表。粉絲形容，她的美不是張揚豔麗，而是一種自然純真的氣息，揉合天真與性感的「純欲風」，至今仍令人難忘。

17歲那年，李麗珍在街頭被星探發掘，從廣告起步迅速走紅，隨後接演電影嶄露頭角，成為1980年代香港影壇最具代表性的青春女星之一。

在事業如日中天之際，李麗珍勇敢轉型挑戰演三級片，儘管一度引來外界質疑，她不懼留言，1999年以電影「千言萬語」奪下第36屆金馬獎最佳女主角，成功摘后，為演藝生涯寫下高峰。

隨著香港電影黃金年代逐漸落幕，李麗珍選擇淡出螢光幕，將生活重心轉向家庭。多年後再度現身社群，展現歷經歲月沉澱後的從容與自信。

李麗珍(右)過去青春可人，現在多了成熟韻味。(取材自小紅書)
李麗珍(右)過去青春可人，現在多了成熟韻味。(取材自小紅書)

世報陪您半世紀

上一則

分手渣男搭上人夫凱文？蔡瑞雪被爆當小三

下一則

柳演錫元宵登台「比愛心」直呼湯圓真好吃

延伸閱讀

「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年

「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年
42歲陳妍希深U「同框李鐘奭」網讚凍齡好像滿40減20

42歲陳妍希深U「同框李鐘奭」網讚凍齡好像滿40減20
曾2度原諒外遇偷吃…李心潔大馬過年不見老公 又傳婚變

曾2度原諒外遇偷吃…李心潔大馬過年不見老公 又傳婚變
紅毯驚豔… 67歲莎嬸回春 凍齡美膚比2024年還年輕

紅毯驚豔… 67歲莎嬸回春 凍齡美膚比2024年還年輕

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘