舊愛控「被劈腿、罹憂鬱」 要張杰、謝娜道歉

記者陳穎╱綜合報導
張杰因昔日戀情被捲入口水戰。(取材自微博)
大陸演藝圈再掀陳年感情風波，謝娜3日公開喊話，要求歌手薛之謙向丈夫張杰道歉，未料張杰前女友段曦跳出來，痛訴當年遭劈腿、被造謠為第三者，長期承受網路霸凌甚至罹患憂鬱症。張杰稍早也打破沉默回應，輿論再度炸鍋。

整起事件源於薛之謙多年前在綜藝節目中的談話被網友重新挖出。謝娜認為內容影射張杰，公開要求對方道歉。不過，這番舉動卻讓張杰過往戀情再次被聚焦。段曦隨後發表長文，沉痛寫道：「原來還能公開要道歉，我是不是也可以要一個道歉？」直指自己當年遭受的種種委屈與傷害。

段曦表示，當年被造謠動手打人、被篡改時間線塑造成「第三者」，甚至被貼上貪慕虛榮標籤，多年來承受謾罵與攻擊。她強調曾公開澄清未曾動手，也送上祝福盼平息紛爭，卻仍難止網路惡意，「我只有一張嘴，真的頂不住」。

她透露，輿論壓力對工作與生活造成重大衝擊，代言被撤、形象受損，甚至一度陷入憂鬱低潮，感嘆：「我想抱抱當年那個自己，告訴她你會挺過去的。」

面對前任指控，張杰透過文字回應：「過往的感情，我一直心存尊重，也祝各自安好。我和娜娜在一起時，我是單身。現在我只專注於家庭和工作，用作品說話，此事不再多言。」語氣平靜明確。

陳意涵獲讚「淚之女王」 哭戲不流鼻涕超美

「鬼玩人」布魯斯坎貝爾自曝罹癌 取消公開行程

