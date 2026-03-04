我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

前任實名舉報薛之謙重婚 後竟改口「開玩笑」

娛樂新聞組／綜合報導
薛之謙被前任指控涉嫌重婚罪。(取材自微博)
薛之謙被前任指控涉嫌重婚罪。(取材自微博)

大陸歌手薛之謙因為前任女友又上熱搜了，多年未出聲的李雨桐，2日透過微博實名舉報薛之謙涉重婚罪，並控訴他令自己流產、長期遭受精神壓迫，引發全網重新聚焦兩人的10年恩怨。不過有網友說，李雨桐的指控缺乏證據，態度反覆且牽連多名藝人；輿論轉而質疑她的動機和精神狀態。

李雨桐連發多條微博，指控薛之謙在婚內與她交往，且長期以「燒毀服裝庫存」、「每日數百通電話」威脅合作，自述因此罹患12年憂鬱症，體重一度跌至60斤（30公斤）。她也點名薛之謙前妻高磊鑫手握出軌證據，呼籲聯手揭露真相。

李雨桐並提到，「微博IP可追溯網暴者」的信息是胡彥斌老師告訴她的，接著加碼爆料薛之謙私下吐槽張杰「唱歌土」、砸毀張學友所贈吉他等，導致胡彥斌、張杰等藝人被捲入。

當網友要求提供實證時，李雨桐數小時內刪文改口稱「沒證據」、「開玩笑」，甚至表示「不認識薛之謙」，強調現任伴侶「比薛有錢多了」，最終讓網友散了。

有網友質疑，李雨桐選在薛之謙演唱會官宣期發聲，是「藉勢炒作」，還有人梳理她的行為模式發現，近十年她多次在薛之謙新歌發布、巡演啟動等重要時刻發起指控，怕是別有居心。

據悉，薛之謙2017年與前妻高磊鑫復婚後，李雨桐跳出控訴薛婚內出軌、騙財墮胎，並曬出合約、轉帳紀錄等證據，導致薛之謙人設崩塌，雙方互訴名譽權糾紛，一度鬧得沸沸揚揚。

多年未出聲的李雨桐(圖)又跳出來控訴薛之謙。(取材自微博)
多年未出聲的李雨桐(圖)又跳出來控訴薛之謙。(取材自微博)

「鬼玩人」布魯斯坎貝爾自曝罹癌 取消公開行程

珍妮佛嘉納憶經典作「30姑娘一朵花」：讓孩子很尷尬

