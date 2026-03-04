我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

「夜王」刷新多項紀錄 黃子華票房毒藥變靈藥

娛樂新聞組／綜合報導
黃子華憑藉電影「夜王」再創事業高峰。(取材自微博)
香港開年電影「夜王」由香港首部破億港元電影「毒舌大狀」導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，在香港上映以來，不斷刷新香港影史多項票房紀錄。曾經被視作「票房毒藥」的黃子華，蛻變為「票房靈藥」的20年逆襲之路，引發話題。

綜合媒體報導，「夜王」一上映即打破「尋秦記」1月創下的首周上映票房紀錄，上映13天，衝破7000萬元(港幣，下同，約900萬美元)，登上香港十大華語電影票房第7名。

值得一提的是，男主角黃子華在近年電影業低迷情況下，仍陸續憑「毒舌大狀」、「破．地獄」兩部電影刷新紀錄，至今分別居香港影史票房第一及第二位的港產片，「夜王」更是屢破紀錄。

但其實黃子華曾有過很長的一段時間是「票房毒藥」。他編劇及主演的「人生得意衰盡歡」，集結劉青雲、李麗珍，但當年票房只拿下5.1萬元；自編自導自演的「一蚊雞保鑣」，也只拿下約20萬票房。2020年，黃子華為了拍「乜代宗師」不惜賣房，儘管票房還不錯，口碑卻不佳，甚至被指是「爛片」。

黃子華在廣州出席「夜王」謝票活動時，曾提及當年是「票房毒藥」、20年沒劇拍，到60歲才成功翻身的心路歷程，藉此勉勵觀眾「人生是走一步看一步，不用懷抱太多希望，也不必絕望，藍天可能就在眼前」。

