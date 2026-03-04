傳成龍經濟援助卓林… 吳綺莉淡定回覆：我只是一個局外人

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
吳綺莉罕見談到與愛女目前的相處狀況。(視頻截圖)
吳綺莉罕見談到與愛女目前的相處狀況。(視頻截圖)

自從吳卓林與外籍同性伴侶結婚並移居加拿大後，吳綺莉與愛女的關係一直處於膠著狀態，鮮有互動。近日，吳綺莉受訪時罕見大談女兒近況，更親自回應有關吳卓林與父親成龍「世紀合作」的傳聞，言談間透露出對女兒的態度已漸漸軟化。

香港01報導，早前有傳成龍去年透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助吳卓林發展設計事業，甚至有傳成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。對於傳聞，吳綺莉在訪問中表現得相當淡定，直言「我不覺得是」，更形容自己在這件事情上如同局外人，「我只是一個觀眾，只能在旁邊剝花生。」

談到吳卓林為了同性伴侶遠走加拿大生活，甚至曾被拍到在當地排隊領取免費食物，生活似乎相當潦倒，身為單親媽媽的吳綺莉坦承，最初確實感到極難接受。

不過，隨著時間流逝，心態有所轉變。吳綺莉感嘆，「時間可以改變一切」，並表示現在學會了尊重女兒的選擇，認同「Love is blind（愛情是盲目的）」。她並透露現在和女兒的關係已經好了許多，雖然未有提及是否已見面，但每逢過年過節，母女倆都會互相傳訊息送上祝福。

吳綺莉更笑言與女兒同屬年輕心境，形容大家都是「26、27歲」，相處變得更加融洽。至於感情生活，單身多年的她表示一切隨緣，心態上只想找個伴。

香港 加拿大

