張杰、謝娜結婚15年開嗆逼道歉 前女友怒發聲「我被劈腿、罹憂鬱症」

張杰因過去感情被捲入口水戰。(摘自張杰微博)

大陸演藝圈再掀陳年感情風波！一段多年前綜藝節目言論近日遭翻出討論，意外牽動多位藝人舊事。謝娜3日公開喊話，要求歌手薛之謙向丈夫張杰道歉，未料卻讓張杰前女友段曦發聲，痛訴當年遭劈腿、被造謠為第三者，長期承受網路霸凌甚至罹患憂鬱症。張杰稍早也打破沉默回應，輿論再度炸鍋。

整起事件源於薛之謙多年前在綜藝節目中的相關談話被網友重新挖出。謝娜認為內容影射張杰，公開要求對方給出道歉。不過，這番舉動卻讓張杰過往戀情再次被聚焦。段曦隨後發表長文，語氣沉痛地寫道：「原來還能公開要一個道歉，我是不是也可以要一個道歉？」直指自己當年遭受的種種委屈與傷害。

段曦表示，當年被造謠動手打人、被篡改時間線塑造成「第三者」，甚至被貼上貪慕虛榮標籤，多年來承受謾罵與攻擊。她強調曾公開澄清未曾動手，也送上祝福盼平息紛爭，卻仍難止網路惡意，「我只有一張嘴，我真的頂不住」。她透露，輿論壓力對工作與生活造成重大衝擊，代言被撤、形象受損，甚至一度陷入憂鬱低潮，感嘆：「我想抱抱當年那個自己，告訴她你會挺過去的。」

面對前任指控，張杰透過文字回應：「過往的感情，我一直心存尊重，也祝各自安好。我和娜娜在一起時，我是單身。現在我只專注於家庭和工作，用作品說話，此事不再多言。」語氣平靜但立場明確。