我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

惠英紅欽點接班人 2女星梁壁熒、熊瑾怡出線

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁壁熒在片中飾演女俠隗知。(取材自微博)
梁壁熒在片中飾演女俠隗知。(取材自微博)

由「功夫皇帝」李連杰、吳京及謝霆鋒合演新作「鏢人：風起大漠」，上映後廣受好評。演員陣容中的「打女傳奇」惠英紅，近日被曝光在片場親自認證梁壁熒、熊瑾怡兩位新生代女演員為「接班人」，一句「終於有年輕的來接班了」，引發全網對武俠精神傳承的熱議。

66歲惠英紅在華語動作電影擁有殿堂級地位，她在「鏢人」中飾演尉遲大娘，雖然戲分不多，但傳承意義重大。近日，劇組公布一段幕後花絮，只見惠英紅在片場親口點讚梁壁熒和熊瑾怡，稱她們是動作戲的「接班人」，這畫面讓不少網友看了相當暖心。

據悉，梁壁熒在片中飾演女俠隗知，深耕太極武術20年，將柔勁融入凌厲打戲，雙刀對決一氣呵成，武者韌性被讚重現邵氏黃金時代的硬核風格；熊瑾怡飾演侍衛長阿妮，16年戲曲功底打底，馬術與武術身段渾然天成，高難度動作全程親身上陣，被惠英紅當場稱讚「敢打敢拚的狠勁，是動作演員最珍貴的底色」。

不過，有網友好奇，惠英紅欽點了梁壁熒和熊瑾怡，卻不是選擇騎射英姿在網上瘋傳的女主角陳麗君。據悉，陳麗君在片中共32場戲，18場是高難度打戲，她全程親自上陣，從不會騎馬，到能夠在馬背上翻飛射箭。預告片推出時，一度引發全網誇讚「比原著還颯」。

熊瑾怡飾演侍衛長阿妮。(取材自微博)
熊瑾怡飾演侍衛長阿妮。(取材自微博)

世報陪您半世紀

李連杰 謝霆鋒

上一則

席德妮史威尼擁「最強美乳」 獲讚Z世代瑪麗蓮夢露

下一則

黛咪摩爾暴瘦到臉變形 禮服被笑「像火龍果肉」

延伸閱讀

甩甜妹標籤…孫千「哭上熱搜」 觀眾喊「你這麼演我可要哭了」

甩甜妹標籤…孫千「哭上熱搜」 觀眾喊「你這麼演我可要哭了」
吳京12歲兒一身肌肉 網驚呼：迷你版戰狼

吳京12歲兒一身肌肉 網驚呼：迷你版戰狼
吳京12歲兒近照曝光 一身肌肉… 網友驚嘆：迷你版戰狼

吳京12歲兒近照曝光 一身肌肉… 網友驚嘆：迷你版戰狼
75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套