「收轟炸警報」 陳浩民夫妻困杜拜 求助電話全打不通

記者陳慧貞╱綜合報導
陳浩民(右)與老婆蔣麗莎到中東度假，卻遇上軍事衝突，變成膽顫心驚的戰地體驗。(取材自微博)
陳浩民(右)與老婆蔣麗莎到中東度假，卻遇上軍事衝突,變成膽顫心驚的戰地體驗。(取材自微博)

中東情勢緊繃，美國與以色列針對伊朗發動大規模軍事空襲，戰火波及阿拉伯聯合大公國，杜拜、阿布達比接連傳出爆炸聲，造成機場關閉、五星飯店遭無人機攻擊引發大火，56歲港星陳浩民與妻子蔣麗莎近日到阿聯酋旅遊期間，意外碰上軍事衝突，蔣麗莎更在社群曝光收到轟炸警報的畫面，引發外界關注。

曾以電視劇「西遊記」、「活佛濟公」系列走紅的香港演員陳浩民，與妻蔣麗莎結婚15年、育有1子3女，夫妻倆經常透過社群分享生活點滴，上個月一家人才在香港迪士尼樂園遊玩，未料近日轉往中東度假，卻遇上區域軍事衝突升溫。

蔣麗莎透過社群發文顯示定位資訊，當時人正在阿布達比，從她手機警報截圖中也得知接獲轟炸通知，內容提醒民眾盡速進入安全建築物避難，遠離窗戶、門口與空曠地區，並等待後續指示。

她透露這是自己人生第二次收到轟炸警報，原本計畫悠閒之旅，變成膽顫心驚的戰地體驗，目前夫妻倆仍滯留在當地，引發網友擔憂。蔣麗莎也分享駐外單位聯繫電話，但表示「目前一直打不通」，令家人也憂心忡忡，女兒則喊話：「媽媽一定要平安回來。」

