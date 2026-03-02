周雨彤中東度假未更新動態 粉絲憂心：能不能報平安？

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
周雨彤分享在阿布達比泳池邊的度假美照。（取材自周雨彤小紅書）
周雨彤分享在阿布達比泳池邊的度假美照。（取材自周雨彤小紅書）

美國與以色列日前聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗隨即展開大規模報復，衝突迅速擴及中東多地，導致區域空域混亂，不少航班取消或延誤，部分旅客更一度受困在杜拜、阿布達比等熱門觀光城市。此時，正於中東旅遊的大陸女星周雨彤行蹤曝光後遲未更新動態，也讓粉絲憂心不已。

周雨彤於2月24日在社群平台分享沙漠旅行照片，定位顯示位於阿拉伯聯合大公國，兩天後又曬出在阿布達比泳池邊的度假美照，畫面看來相當輕鬆愜意。然而隨著中東戰事升溫，她的最新定位顯示仍在阿曼，且自戰事爆發後便未再更新近況，引發外界關注與粉絲擔憂。

不少粉絲於2月28日湧入周雨彤工作室社群留言區，紛紛詢問「周周安全回來了嗎」、「能不能報個平安」，但截至目前為止，工作室尚未對外做出回應。另有網友轉向她的好友、男星付偉倫的直播間詢問近況。

付偉倫在直播中親自回應，表示周雨彤目前人身安全無虞，請大家不用過度擔心，這才稍微緩解粉絲緊繃的情緒。不過，由於中東局勢仍不穩定，外界也持續關注她後續是否會親自出面報平安。

被譽為「男神收割機」的周雨彤以獨特的氣質和演技著稱，代表作包括「大宋少年志」、「我在他鄉挺好的」、「愛情而已」及「春色寄情人」等。

