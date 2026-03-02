談如何愛自己？ 楊紫說「戒色」後笑場 網揭上次戀愛已是7年前

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫談如何愛自己，其中一個是「戒色」。(取材自微博)
33歲大陸女星楊紫憑藉熱播劇「親愛的，熱愛的」、「長相思」、「國色芳華」、「生命樹」收穫大波人氣，穩坐一姐寶座。近日，她出席直播活動時，被問到「要怎麼愛自己」，她幽默回答，「少吃、多睡、戒色」，直白回答掀起全網熱議，甚至有網友挖出，「楊紫上次戀愛已是７年前」。

楊紫說，「愛自己就是要少吃、多睡、戒色，這樣能讓元氣很飽滿」，語畢自己摀臉笑場，還要觀眾「別想歪」。而楊紫的答案獲得不少媒體評論，此論點聽著像老祖宗的養生口訣，但其實是有科學依據的，「觀點精準切中當代人『慾望過載』痛點」。

不過，針對戒色，楊紫直播時補充解釋，戒色是指不要為了寂寞就談戀愛，有時候遇到錯的人，就只會消耗自己的能量。具體指的是戒掉戀愛腦、減少外界評價干擾及無效社交消耗。這段說明讓網友衍生出「楊紫上次戀愛已是７年前」話題。

據悉，楊紫的上一段公開戀情是和男星秦俊杰，兩人7年前曾甜蜜交往，楊紫甚至被拍到赴劇組探班時，坐在秦俊杰大腿上撒嬌。不過，秦俊杰後來爆出與同劇組女星張雪迎共喝一碗湯事件，引發邊界感討論，加上雙方感情逐漸淡化，最終在2018年8月官宣分手。

如今的楊紫與老同學兼合作夥伴李現雖合作過「親愛的，熱愛的」及「國色芳華」，無論古裝或時裝劇都表現亮眼，但兩人並未擦出愛火。她笑稱自己一心專注事業與角色轉型，單身生活過得自在。

楊紫

