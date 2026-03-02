不是陳麗君？惠英紅「鏢人」片場欽點接班人 「這兩人」意外出線　

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
梁壁熒在片中飾演女俠隗知。(取材自微博)
梁壁熒在片中飾演女俠隗知。(取材自微博)

由「功夫皇帝」李連杰、吳京及謝霆鋒合演新作「鏢人：風起大漠」，上映後廣受好評。演員陣容中的「打女傳奇」惠英紅，近日被曝光在片場親自認證梁壁熒、熊瑾怡兩位新生代女演員為「接班人」，一句「終於有年輕的來接班了」，引發全網對武俠精神傳承的熱議。

66歲的惠英紅在華語動作電影擁有殿堂級地位，她在「鏢人」中飾演尉遲大娘，雖然戲分不多，但傳承意義重大。近日，劇組公布一段幕後花絮，只見惠英紅在片場親口點讚梁壁熒和熊瑾怡，稱她們是動作戲的「接班人」，這畫面讓不少網友看了相當暖心。

據悉，梁壁熒在片中飾演女俠隗知，深耕太極武術20年，將柔勁融入凌厲打戲，雙刀對決一氣呵成，武者韌性被讚重現邵氏黃金時代的硬核風格；熊瑾怡飾演侍衛長阿妮，16年戲曲功底打底，馬術與武術身段渾然天成，高難度動作全程親身上陣，被惠英紅當場稱讚「敢打敢拚的狠勁是動作演員最珍貴的底色」。

不過，有網友好奇，惠英紅欽點了梁壁熒和熊瑾怡，卻不是選擇騎射英姿在網上瘋傳的女主角陳麗君。據悉，陳麗君在片中共32場戲，18場是高難度打戲，她全程親自上陣，從不會騎馬，到能夠在馬背上翻飛射箭。預告片推出時，一度引發全網誇讚「比原著還颯」。

熊瑾怡飾演侍衛長阿妮。(取材自微博)
熊瑾怡飾演侍衛長阿妮。(取材自微博)

李連杰 謝霆鋒

