我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

陳妍希深U同框李鐘奭 狀態太犯規 網驚：根本滿40減20

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳妍希深U領配短裙現身米蘭。（取材自微博）
陳妍希深U領配短裙現身米蘭。（取材自微博）

42歲女星陳妍希 於2025年2月宣布與陳曉結束長達八年的婚姻關係，恢復單身後狀態不減反增，整體氣色與氣質皆被外界盛讚。近來她在演藝圈話題度持續攀升，於電視劇「狙擊蝴蝶」中與小她19歲的男主角周柯宇搭檔演出甜蜜愛情戲，作品播出後引發高度討論，也讓她的事業再度迎來亮眼成績。

近日，陳妍希受邀前往義大利米蘭參加米蘭時裝周，一現身便成為焦點。她選擇棕色皮革背心搭配亮黃色短裙，深U領剪裁巧妙勾勒身形線條，若隱若現展現小性感魅力，整體造型在優雅與活潑之間取得平衡，在秀場中格外吸睛。她的凍齡狀態也掀起網友熱議，42歲的她依舊維持極佳外型，被大讚彷彿「滿40減20」。

此外，陳妍希28日也在微博分享多張時裝周花絮照，並與多位國際藝人同框合影，包括南韓戲劇男神李鐘奭、泰國女星Faye Peraya，以及中國男星余承恩。其中她與余承恩自然互動、輕鬆比出愛心手勢，毫不刻意卻散發溫柔高質感氛圍，畫面一曝光立刻引發網友熱烈討論，紛紛敲碗表示「兩個人太搭了」、「期待未來能有合作機會」，話題持續延燒。

李鐘奭(左起)、泰國女星Faye Peraya、陳妍希，及中國男星余承恩同框看秀...
李鐘奭(左起)、泰國女星Faye Peraya、陳妍希，及中國男星余承恩同框看秀。（取材自微博）

世報陪您半世紀

南韓 義大利 周柯宇

上一則

無懼緋聞… 白敬亭、章若楠傳二搭 上演「女霸總戀上打工男」

下一則

綜藝錄到一半…黃子韜突呼吸急促、臉色慘白 節目緊急中斷

延伸閱讀

新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手
48歲黃曉明又爆新戀情 緊貼共撐傘新歡疑是26歲歌手

48歲黃曉明又爆新戀情 緊貼共撐傘新歡疑是26歲歌手
舒淇過年放閃馮德倫 夫妻醜自拍甜炸 網喊：這才是真愛

舒淇過年放閃馮德倫 夫妻醜自拍甜炸 網喊：這才是真愛
林心如9歲愛女罕見曝光正面照 暴風抽高秀大長腿

林心如9歲愛女罕見曝光正面照 暴風抽高秀大長腿

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦