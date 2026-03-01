陳妍希深U同框李鐘奭 狀態太犯規 網驚：根本滿40減20

陳妍希深U領配短裙現身米蘭。（取材自微博）

42歲女星陳妍希 於2025年2月宣布與陳曉結束長達八年的婚姻關係，恢復單身後狀態不減反增，整體氣色與氣質皆被外界盛讚。近來她在演藝圈話題度持續攀升，於電視劇「狙擊蝴蝶」中與小她19歲的男主角周柯宇 搭檔演出甜蜜愛情戲，作品播出後引發高度討論，也讓她的事業再度迎來亮眼成績。

近日，陳妍希受邀前往義大利 米蘭參加米蘭時裝周，一現身便成為焦點。她選擇棕色皮革背心搭配亮黃色短裙，深U領剪裁巧妙勾勒身形線條，若隱若現展現小性感魅力，整體造型在優雅與活潑之間取得平衡，在秀場中格外吸睛。她的凍齡狀態也掀起網友熱議，42歲的她依舊維持極佳外型，被大讚彷彿「滿40減20」。

此外，陳妍希28日也在微博分享多張時裝周花絮照，並與多位國際藝人同框合影，包括南韓 戲劇男神李鐘奭、泰國女星Faye Peraya，以及中國男星余承恩。其中她與余承恩自然互動、輕鬆比出愛心手勢，毫不刻意卻散發溫柔高質感氛圍，畫面一曝光立刻引發網友熱烈討論，紛紛敲碗表示「兩個人太搭了」、「期待未來能有合作機會」，話題持續延燒。