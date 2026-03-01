甜虐+懸疑 「逐玉」張凌赫、田曦薇 假結婚真動心

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
「逐玉」田曦薇(左)與張凌赫在新劇「逐玉」中先婚後愛。(圖／愛奇藝國際版提供)
「逐玉」田曦薇(左)與張凌赫在新劇「逐玉」中先婚後愛。(圖／愛奇藝國際版提供)

改編自同名人氣小說，由新生代演員張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」將播出，主打亂世裡甜虐交織的劇情加上高顏值CP組合與強勁幕後班底坐鎮，讓觀眾充滿期待。

「逐玉」由「九重紫」導演曾慶傑與「星漢燦爛」編劇鄒越聯手打造，劇情圍繞屠戶之女「樊長玉」與落難侯爺「謝征」展開，一個父母雙亡卻要撐起家門的女子，與身負血仇的貴族少年，兩人在風雪中相遇，從各懷心思的假結婚開始，在亂世烽火間逐漸動了真情。

張淩赫在「逐玉」中飾演的謝征原本是身分尊貴的侯爺，卻因家道中落，成了隱姓埋名的落難客，這是他第一次在古裝劇中挑戰將軍形象；田曦薇則甩掉甜妹標籤，挑戰跟以往截然不同的形象，樊長玉是一名堅毅的屠戶之女，在雙親去世後獨立支撐家門，並因緣際會救回重傷的謝征。

樊長玉最鮮明的特點是大力少女的設定，劇中有一幕她背起張淩赫的名場面，展現了極強的反差魅力，身高190公分的張淩赫笑說：「被一個外型如此可愛的女生背起來，那種感受確實非常特別。」

有趣的是戲外的田曦薇因為長期健身重訓，被網友戲稱為「大力甜心」、「舉重運動員」，去年在綜藝節目「毛雪汪」中，當李雪琴被問到誰是「最甜的笑配最狠的拳」時，李雪琴秒答田曦薇，該片段播出後迅速登上熱搜；戲裡戲外的巧妙呼應，使樊長玉這個角色多了一層真實可愛的延伸感。

「逐玉」將於3月6日在愛奇藝國際版上線播出。

