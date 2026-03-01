王一博私密對話流出 酸肖戰拍爛劇 嗆關曉彤不配名牌？

王一博捲入網路爆料，內容涉及對多名藝人的負面評論，引發熱議。(取材自微博)

大陸男星王一博近日捲入一場網路爆料風波，疑似與富家千金綦美合低調交往，甚至有號稱「兩人間的私密對話紀錄」在網路曝光，內容涉及對多名演藝圈藝人的負面評論，引發熱議。

從爆料的截圖中，可看到購買紅酒及清潔用品等私人紀錄，王一博與綦美合關係曖昧，但最引起爭議點的還是對其他藝人外型與穿搭的嘲諷言論，像是吐槽關曉彤「配不上香奈兒」，酸蔡徐坤 、程瀟等人的「穿搭很土」，吳磊「髮型糟」，汪蘇瀧「做一個動作要休息20分鐘」，章昊的臉是「科技與狠活」，甚至連一起暴紅的肖戰也逃不過他的批評，說肖戰「頭太大、怎麼還在拍爛劇」，引發部分網友質疑其私下言行，話題一度登上熱搜。

王一博所屬經紀公司「樂華娛樂」緊急發表聲明，嚴正否認所有指控，強調網路流傳的戀情爆料及聊天截圖均屬「嚴重不實內容」，為造謠者惡意捏造。公司同時表示，已完成相關證據蒐集，並委請律師處理，將依法追究侵權責任，並要求相關平台立即刪除不實訊息。

消息曝光後震驚陸網，但不少人都認為是無端造謠。樂華娛樂也呼籲外界理性看待網路傳言，切勿轉傳未經查證的內容。聲明發布後，不少粉絲表態支持，認為此次風波屬於典型網路造謠事件，應交由法律途徑處理。

王一博過去以男團UNIQ成員身分出道，後憑藉影視作品累積高人氣，尤其主演網劇「陳情令」後聲勢大漲，穩坐一線男星行列，感情動向長期備受關注。此次事件因牽涉多位藝人與未經證實的對話內容，使輿論迅速升溫，目前仍以經紀公司聲明為主要官方回應。