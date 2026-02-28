楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

在近日舉行的2026年秋冬米蘭時裝周活動上，女星楊冪 和中國滑雪名將谷愛凌 在Prada秀場上重逢，兩人如老朋友般親切交談，全程手牽手貼耳熱聊、擁抱，看似默契十足、氛圍融洽，被網友稱是「頂級社交圈同框」、「雙女王同框」。身高166.5公分的楊冪站在175公分高的谷愛凌旁邊，不僅形成「颯爽御姐×靈動甜妹」的驚豔反差，不少網友直呼「好嬌啊小冪」。

來源：YouTube

據相關報導，楊冪和谷愛凌在秀場上見面時，兩人互動十分熱絡，楊冪先伸出雙手牽著谷愛凌的手，谷愛凌則不時把手輕放在楊冪的肩上，兩人聊得很愉快。谷愛凌提到「學表演比滑雪難」，楊冪立刻鼓勵她：「妳肯定行」，還主動向谷愛凌推薦老師，前輩力拉滿。

楊冪（左）和谷愛凌秀場同框合照。（取材自微博）

楊冪和谷愛凌隨後還在現場媒體要求下同框合照， 楊冪站在谷愛凌身側，頭頂僅至對方耳畔，視覺對比強烈。楊冪低頭淺笑和纖細體態，被粉絲形容是凸顯了溫柔氣質的「嬌羞小冪」；谷愛凌則氣場全開，二人的驚艷反差，完美詮釋粉絲感嘆的 「好嬌啊小冪」。「楊冪谷愛凌合照 好嬌啊小冪」也隨即衝上了微博熱搜第一。

這種身高和氣質上的對比，恰恰突出了楊冪的精緻、小巧和甜美感。她微微側身或仰頭看谷愛凌的樣子，被很多網友形容為 「好嬌」、「好小隻」、「小鳥依人」。網友們紛紛誇讚兩人合照是「頂級社交圈同框」、「雙女王同框」、「40歲甜妹兒與20歲御姐」、「兩個queen」、「兩位頂級處女座DIVA哈」、「兩個都是優秀的女性」、「你倆都是咱北京人」。

據了解，其實楊冪和谷愛凌已是老相識，從2021年楊冪給備戰冬奧 的谷愛凌遠程頒獎，到2024年谷愛凌親手給楊冪頒獎並扶她下台階，再到這次秀場重逢，一個內娛頂流穿白裙優雅，一個冰雪女王穿黑西裝颯爽，兩人在各自領域頂峰相見。