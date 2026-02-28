我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

在近日舉行的2026年秋冬米蘭時裝周活動上，女星楊冪和中國滑雪名將谷愛凌在Prada秀場上重逢，兩人如老朋友般親切交談，全程手牽手貼耳熱聊、擁抱，看似默契十足、氛圍融洽，被網友稱是「頂級社交圈同框」、「雙女王同框」。身高166.5公分的楊冪站在175公分高的谷愛凌旁邊，不僅形成「颯爽御姐×靈動甜妹」的驚豔反差，不少網友直呼「好嬌啊小冪」。

來源：YouTube

據相關報導，楊冪和谷愛凌在秀場上見面時，兩人互動十分熱絡，楊冪先伸出雙手牽著谷愛凌的手，谷愛凌則不時把手輕放在楊冪的肩上，兩人聊得很愉快。谷愛凌提到「學表演比滑雪難」，楊冪立刻鼓勵她：「妳肯定行」，還主動向谷愛凌推薦老師，前輩力拉滿。

楊冪（左）和谷愛凌秀場同框合照。（取材自微博）
楊冪（左）和谷愛凌秀場同框合照。（取材自微博）

楊冪和谷愛凌隨後還在現場媒體要求下同框合照， 楊冪站在谷愛凌身側，頭頂僅至對方耳畔，視覺對比強烈。楊冪低頭淺笑和纖細體態，被粉絲形容是凸顯了溫柔氣質的「嬌羞小冪」；谷愛凌則氣場全開，二人的驚艷反差，完美詮釋粉絲感嘆的 「好嬌啊小冪」。「楊冪谷愛凌合照 好嬌啊小冪」也隨即衝上了微博熱搜第一。

這種身高和氣質上的對比，恰恰突出了楊冪的精緻、小巧和甜美感。她微微側身或仰頭看谷愛凌的樣子，被很多網友形容為 「好嬌」、「好小隻」、「小鳥依人」。網友們紛紛誇讚兩人合照是「頂級社交圈同框」、「雙女王同框」、「40歲甜妹兒與20歲御姐」、「兩個queen」、「兩位頂級處女座DIVA哈」、「兩個都是優秀的女性」、「你倆都是咱北京人」。

據了解，其實楊冪和谷愛凌已是老相識，從2021年楊冪給備戰冬奧的谷愛凌遠程頒獎，到2024年谷愛凌親手給楊冪頒獎並扶她下台階，再到這次秀場重逢，一個內娛頂流穿白裙優雅，一個冰雪女王穿黑西裝颯爽，兩人在各自領域頂峰相見。

世報陪您半世紀

谷愛凌 楊冪 冬奧

上一則

Oh!Carol傳奇歌手尼爾薩達卡86歲謝幕 多首單曲歌迷懷念

延伸閱讀

楊冪第8次登時尚芭莎 三刷開季刊創紀錄

楊冪第8次登時尚芭莎 三刷開季刊創紀錄
創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」 三刷開季刊封神

創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」 三刷開季刊封神
楊冪「驚蟄無聲」演特工曲線畢露 帶火白綠連身裙

楊冪「驚蟄無聲」演特工曲線畢露 帶火白綠連身裙
「御姐」楊冪vs.「甜妹」趙麗穎 網對比：像差了一個輩分

「御姐」楊冪vs.「甜妹」趙麗穎 網對比：像差了一個輩分

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋