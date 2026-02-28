劉宇寧演金融新貴「小貝」 角色熱度3分鐘就破億

劉宇寧在「玫瑰叢生」中飾演金融新貴「小貝」。(取材自微博)

中國男星劉宇寧 近年演過「一念關山」、「書卷一夢」、「折腰」等熱播劇，人氣直線攀升。近日，他在現代劇「玫瑰叢生」中飾演感情堅貞的金融新貴「小貝」一角，沒想到開播才三分鐘，角色熱度便一舉破億，創下平台史上最快破億角色紀錄，並在4.5小時內突破2億，引起網友熱議。

「玫瑰叢生」改編自漫畫「蟬女」，講述專業「鑑情師」李曉兮（王子文飾演）在試圖測試劉宇寧飾演的「完美男友」小貝是否忠誠時，意外發現對方真心，兩人從充滿誤會與試探的鬥智拉扯，最終治癒舊傷痛並收穫成長與真愛。

劇中，劉宇寧飾演的金融精英「小貝」，以西裝革履之姿演繹「現代版俠客」，酒吧打鬥、高情商護花等情節將江湖俠氣無縫融入都市生活，引發觀眾熱議「穿西裝也能仗劍江湖」，打破傳統偶像劇男主模板，引發觀眾共鳴。

還有觀眾聯想到劉宇寧在「折腰」演過的魏劭一角，紛紛大讚他將「魏劭的古代俠氣延續至現代小貝」。「嫁人當嫁劉宇寧」相關話題也隨劇集發酵登上熱搜，網友紛紛圍繞「小貝式男友力」展開討論。

據悉，「玫瑰叢生」首日熱度突破21500，登頂播放平台單元史上最快破20000熱度的劇集，並吸引五個品牌投放19支廣告，商業價值顯著。