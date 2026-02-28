我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

吳京12歲兒近照曝光 一身肌肉… 網友驚嘆：迷你版戰狼

娛樂新聞組／即時報導
吳滺肌肉照。（取材自微博）
吳滺肌肉照。（取材自微博）

大陸影星吳京憑「戰狼」系列及「長津湖」系列等電影，穩坐「億萬票房男星」之位，硬漢形象深入民心。近日，他與妻子謝楠的12歲大的兒子吳滺（小名「吳所謂」）於武術班的訓練片段曝光，舞動長槍有板有眼，網友誇讚他動作乾淨俐落，狠勁盡得爸爸真傳，吳京後繼有人了。此前，謝楠曾在微博曬出吳滺赤裸上身的肌肉照，網友就驚嘆「簡直就是迷你戰狼」。

2月24日，有網友拍到謝楠陪同大兒子吳潞參加武術學習班，吳滺身背長槍，在教室內練習動作有模有樣，動作乾淨俐落，動作標準流暢，展現紮實的武術基本功，不少網友誇他優秀，稱虎父無犬子，感嘆「戰狼基因太強大了」，「不愧是武狀元的後代」。

事實上，吳京一向重視兒子的體能鍛煉。吳京曾公開表示，計畫讓兒子在25歲前掌握拳擊、散打、賽車、摩托車、游泳、足球、滑雪等多種技能，並強調從小注重體能訓練的重要性。其訓練目標包括培養「敢直面60噸坦克的硬核氣魄」和達到一級運動員水平的體能標準。吳京認為武術不僅是強身健體的方式，更是傳遞堅持、尊重等精神的重要途徑。

謝楠常陪同兒子訓練，早在吳滺五年級時，謝楠曾在微博曬出其赤裸上身的肌肉照，笑言：「五年級小朋友的肌肉，我長在橢圓儀上也出不來的體脂」，被網友稱為「迷你版戰狼」。

吳京憑「戰狼」系列等電影，硬漢形象深入民心。（取材自微博）
吳京憑「戰狼」系列等電影，硬漢形象深入民心。（取材自微博）

世報陪您半世紀

微博 賽車 長津湖

上一則

日本國寶級帥哥死會 竹內涼真假戲真做熱戀33歲女星

下一則

小布裘莉養子捨父姓 友人抱不平 控裘莉試圖「拆散家庭」

延伸閱讀

「鏢人」帶動武俠熱潮…吳京系列力作「刀」正悄悄啟動

「鏢人」帶動武俠熱潮…吳京系列力作「刀」正悄悄啟動
44歲、60歲老化2大關鍵期 5方法延緩

44歲、60歲老化2大關鍵期 5方法延緩
驚艷…李雲霄扮燕子娘 嗓子自帶混響泉水音

驚艷…李雲霄扮燕子娘 嗓子自帶混響泉水音
嗓子自帶混響泉水音…李雲霄「鏢人」扮燕子娘 網友記住了

嗓子自帶混響泉水音…李雲霄「鏢人」扮燕子娘 網友記住了

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」