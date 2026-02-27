周星馳退居幕後不再演戲？ 三師兄：他在等適合的角色

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
港星田啟文是周星馳多年好友。（記者林士傑／攝影）
香港資深男星田啟文在周星馳執導的「少林足球」飾演三師兄大受歡迎，身兼演員、監製、經紀人等多重身分的他，罕見演出台灣賀歲片「雙囍」，更暢談和周星馳、已故的「火雲邪神」梁小龍的合作往事。

田啟文不僅和周星馳是多年好友，也熟知他的個性，在拍攝「功夫」時，田啟文不只是演員，還成了梁小龍的經紀人。也正因這層關係，他為梁小龍爭取了相當優渥的提成條件，自己卻完全不抽成。「我不是要賺他的錢。」即使梁小龍一開始對合約內容感到困惑，甚至一度跟他鬧翻，但他仍耐心解釋，因為那不只是一紙合約，而是一份江湖情誼。

談到在「雙囍」飾演劉冠廷的岳父契機，田啟文說：「看完劇本覺得好玩。」自然呈現台灣、香港文化差異，「值得來試一次」。為了角色，他研究台灣婚禮文化，在「雙囍」拍攝過程中，甚至即興調整對白，把港、台生活節奏差異放進戲裡。「台灣宴會晚上9點就要送客了，但在香港9點才剛坐下來吃飯。」

田啟文與周星馳合作數十年，田啟文看見的，是外界少見的另一面。「他拍戲時非常嚴肅，但在熟人面前，其實很天真，像小朋友一樣。」他也不諱言，星爺對反應慢的人沒什麼耐性，但兩人溝通一向直接，不浪費時間寒暄。

周星馳退居幕後18年，外界最關心的是「為什麼周星馳不再演戲？」田啟文直言，問題不在於不想演，而是不想重複過去。「大家期待他回到從前的角色，但他已經60多歲了。」在他看來，星爺依然熱愛表演，只是需要時間，找到一個真正想演、也適合現在年紀的角色。

周星馳 香港

